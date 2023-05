Oslo Frps toppkandidat kan bli ekskludert – men partiet kan ikke fjerne ham fra valglisten

Frps Oslo-topp Lars Petter Solås risikerer å bli ekskludert etter anklager om voldelig oppførsel på et nachspiel. Men partiet kan ikke fjerne han fra toppen av Oslo-listen hvis han ikke vil det selv.

Lars Petter Solås beklager «uakseptabel» oppførsel overfor journalister på en nachspiel under partiets landsmøte. Dette bildet er tatt i juli 2022.

Lars Petter Solås er i hardt vær etter anklager om utagerende oppførsel på et nachspiel under Fremskrittspartiets landsmøte forrige helg.

Flere medier har omtalt en episode der Frp-politikeren skal ha oppført seg voldelig og truende mot tre journalister fra Dagbladet og Nettavisen. Saken ble først omtalt i Dagbladet.

Aftenposten har snakket med én kilde som var til stede under nachspielet. Vedkommende beskriver voldelig oppførsel fra Solås mot journalister.

Aftenposten har forelagt de konkrete påstandene overfor Lars Petter Solås, men han har ikke svart på våre henvendelser mandag.

– Oppførte jeg meg hensynsløst

I en lengre post på Facebook mandag ettermiddag beklager han imidlertid på det sterkeste hendelsen overfor de aktuelle journalistene.

Han skriver blant annet:

«Jeg har dummet meg ut. Under landsmøtet lørdag 29. april drakk jeg altfor mye og mistet kontroll over meg selv. På et nachspiel oppførte jeg meg hensynsløst mot flere journalister. (...). Episoden på landsmøtet er et sort hull for meg, og oppførselen som er blitt beskrevet er åpenbart fullstendig uakseptabel».

Solås er nå sykmeldt.

Partiet kan ikke fjerne ham

Organisasjonsutvalget i Frp besluttet søndag kveld å opprette sak mot Solås. Dersom de konkluderer med at han har brutt partiets retningslinjer, risikerer han i verste fall å bli ekskludert fra partiet permanent eller midlertidig.

Solås ble i november valgt til ny toppkandidat for Frp i Oslo, og er partiets ordførerkandidat.

Om han skulle bli ekskludert, kan partiet likevel ikke fjerne ham fra valglisten hvis han ikke går med på det selv.

Det bekrefter valgansvarlig i Oslo kommune Karina Miller til Aftenposten.

– Det må være kandidaten selv som søker om fritak. Partiene har ingen mulighet til å fjerne noen fra listeforslaget, forteller hun.

Formelt gikk fristen for å søke fritak ut 2. mai. Det finnes imidlertid en åpning for at valgstyret kan godkjenne fritakssøknader som kommer inn etter fristen, forteller Miller.

Varslet at Frp skulle bli et mer positivt parti

Valgstyret skal ha et siste møte 25. mai for å gå gjennom alle valglistene. De må ifølge valgloven være klare 1. juni.

Leder av valgstyret er ordfører Marianne Borgen. Hun sier valgstyret så langt ikke har mottatt en søknad om fritak fra Solås.

Oslo-ordfører Marianne Borgen leder valgstyret i Oslo.

– Hvis han kommer med et slikt ønske, så er jeg sikker på at valgstyret vil akseptere det, sier hun.

Solås har ikke svart på Aftenpostens henvendelse om han vil søke fritak. 38-åringen har klatret raskt i Oslo-partiet de siste årene.

I et intervju med Aftenposten i fjor sommer varslet han at ønsket at Oslo Frp skulle bli et mer positivt parti.

Han ble sett på som en av dem som skulle fornye partiet etter år med stridigheter, eksklusjonsrunder og dårlige valgresultater i hovedstaden.

Kan ikke rokere listen

Dersom Solås velger å trekke seg, så kan ikke partiet endre rekkefølgen på listen.

– Enten må alle de andre på listen rykke opp ett hakk, eller de må få inn en helt ny person som de setter inn på samme plass som den fritatte kandidaten, opplyser Miller.

Dersom alle på listen rykker opp, blir det i tilfelle 2.-kandidat Magnus Birkelund fra Frogner som overtar førsteplassen.

Marianne Borgen sier hun ikke vil kommentere situasjonen som har oppstått rundt Oslo Frps førstekandidat spesielt.

– Når sånne situasjoner oppstår, tenker jeg først og fremst på de som blir utsatt for handlinger som de har opplevd som trakasserende eller truende. Så må partiet og listekandidaten selv vurdere om han ønsker å være valgbar til det neste kommunevalget, sier hun.

Andreas Meeg-Bentzen er leder i Oslo Frp. Han skriver i en SMS at fylkespartiet ikke vil kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Frps nåværende gruppeleder i Oslo bystyre, Camilla Wilhelmsen, viser til partiets hovedkontor.

Frps partileder, Sylvi Listhaug, sier til NRK at partiet ser alvorlig på hendelsene.

– Som kjent har vi igangsatt saksforberedelser til sentralstyret fordi vi ser svært alvorlig på det som er beskrevet. Det er nå generalsekretæren som jobber med grunnlaget for en sak til sentralstyret.

Innkaller journalistene

Organisasjonsutvalget i Frp har mandag innkalt journalistene som var til stede på nachspielet til samtale, får Aftenposten opplyst av en kilde med innsikt i saken.

Ifølge NTB vil Dagbladet ikke anmelde hendelsen. Nettavisens redaktør, Gunnar Stavrum, sier de vil avvente Frps behandling før de tar stilling til en eventuell anmeldelse.

Saken vil bli behandlet av sentralstyret når organisasjonsutvalget har konkludert i saken.

«Selv om beskrivelsene av hendelsen varierer betydelig er det beskrevet adferd som er fullstendig uakseptabel og noe vi overhodet ikke skal ha noe av blant våre folke- og tillitsvalgte, eller i partiet», skriver partiet.