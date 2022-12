I vinter bruker kommunen 4 millioner på piggdekk-støtte. Men flere sykkelveier i Oslo ser slik ut etter snøvær.

Oslo kommune har tatt på seg spanderbuksene for å gi piggdekk til syklister. Men det har til tider vært nærmest umulig å sykle i byen.

Det skulle vært rød asfalt. Isteden har sykkelveiene flere steder i Oslo vært dekket av slaps og snø i flere dager. Nå er mesteparten av snøen fjernet.

Oslo kommune har i flere år hatt mål om å øke antall vintersyklister. Derfor har kommunen bestemt seg for å sponse syklistene med piggdekk.

Oslo kommune vil fremover gi ut støtte til syklistene i Oslo som vil kjøpe piggdekk. Støtten beløper seg til opptil 1000 kroner pr. person og er begrenset til maksimalt 50 prosent av totalkostnaden til dekkene som kjøpes.

Ordningen ble også forsøkt i vinteren 2020/2021. Da ble det avsatte beløpet revet bort på bare få dager.

Onsdag kveld ved 22-tiden ble det ryddet opp på fortau og i sykkelfeltet langs Colletts gate på St. Hanshaugen. Flere lastebillass med snø ble kjørt bort.

100 henvendelser om sykkelfelt

Byråden opplyser at 85 prosent av dem som fikk støtte, rapporterte om en endring i vanene sine og at de også syklet neste vinter. Tre av fire som mottok støtte hadde ikke syklet om vinteren før.

Fakta Dette er Oslos piggdekk-støtte Gjelder for kjøp av piggdekk, kjøp av tjeneste for å sette på piggdekkene og annen nødvendig klargjøring av sykkel for å sykle om vinteren.

Maksimalt tilskudd er på 1000 kroner pr. sak, begrenset til 50 prosent av kostnadene.

Tiltaket må være gjennomført fra og med 1. desember 2022. Du må søke om tilskudd før du kjøper piggdekk.

Støtten gjelder ut februar 2023.

Kan søkes om på klimatilskudd.no fra og med torsdag 1. desember kl. 12.00 Vis mer

Men det kraftige snøværet for noen dager siden viser at piggdekk ikke er nok for å gjøre hverdagen enklere for vintersyklister. Flere sykkelveier sentralt i Oslo har hatt svært begrenset fremkommelighet på grunn av snøen.

Slik har det sett ut på flere sykkelveier i Oslo de siste dagene.

I løpet av en uke fra 12. desember har Bymiljøetaten (BYM) mottatt 232 meldinger om vinterdrift i sykkelfelt og tur-, gang- og sykkelvei. 97 av disse henvendelsene gjelder kun sykkelfelt.

Har jobbet med å fjerne snøen

Joakim Hjertum er seksjonssjef i BYM. Han skriver i en e-post til Aftenposten at alle meldinger som kommer inn via BYMelding, går direkte til entreprenør og til kontrollør i etaten.

«Meldingene håndteres ved at de fortløpende gås igjennom og utbedres dersom det er behov. Flere av henvendelsene går på mye snø, og disse får vi ikke gjort noe med før snø kjøres bort. Dette arbeidet har pågått nå siden mandag, så mange av sakene er utbedret».

Han presiserer at henvendelsene ikke kun bare gjelder brøyting. De gjelder også meldinger om glatt vei og ønsker om snøfjerning.

«Vi syns det er meget positivt at folk bryr seg og melder inn forhold de føler bør forbedres. På denne måten kan etaten utvikle tjenesteleveransene og produktene vi leverer. Vi fanger også opp eventuelle behov for forventningsavklaring dersom en for eksempel forventer bart sykkelfelt på steder som ikke har denne driften», skriver han videre.

BYMs kontrollører er daglig ute på veinettet for å sjekke Bymeldinger og entreprenørens innmelde avvik. De gjør også stikkprøver av vintervedlikeholdet.