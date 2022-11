Nå er Sukkerbitens fremtid avgjort: Oslo kommune skal kjøpe tomten

Det har vært kranglet om tomten i årevis. Nå vil Oslo kommune kjøpe tomten og på sikt omregulere den til friområde.

I årevis har det vært strid om denne tomten. Men nå er iallfall én ting sikkert: Det blir ikke fotografihus på tomten.

En 7000 m² stor tomt i Bjørvika har skapt strid i årevis. «Sukkerbiten» kalles tomten. Den ligger utenfor Munchmuseet og Operaen.

Dette har vært stridens kjerne: Skal det bygges fotomuseum på tomten? Eller skal det bli et grønt friområde?

I dag er det midlertidige tilbud på tomten, med badstuer, uteservering og utstillinger. Hav Eiendom eier tomten. De har ønsket å bygge Fotografihus her. Byrådet har på sin side ønsket å beholde tomten som friområde.

Nå kan Sukkerbitens fremtid være avgjort. Det kommer frem i tilleggsinnstillingen til Oslo-budsjettet for 2023, som ble lagt frem torsdag.

Oslo kommune skal kjøpe tomten av Hav Eiendom. Og inntil videre blir det midlertidige tilbud her, slik som i dag.

Skal omreguleres på sikt

Det betyr at det endelig punktumet for fotografihus på Sukkerbiten kan være satt. Det planlagte fotografihuset har møtt motstand både blant politikere og befolkningen.

Men eier Hav Eiendom har vært positive. De hadde allerede bestemt seg for hva de ville bygge. Forslaget «Trelett» fra Atelier Oslo vant arkitektkonkurransen i 2019.

Slik så man for seg at fotografihuset kunne komme til å se ut.

Men motstanden var massiv, med folkeaksjonen Sukkerbitens Venner i arrow-outward-link spissen. De mener Sukkerbiten bør være et grønt friområde uten bygninger.

Også Oslos politikere har vært splittet. I 2019 bestemte byrådet seg for å se på muligheten for å omregulere tomten til friområde. Det har de gjort. Utredningen er unntatt offentlighet. Men avgjørelsen er nå omsider klar.

«Eiendommen driftes slik den fremstår til midlertidig bruk, med sikte på fremtidig omregulering til friluftsområde og/eller andre allmennyttige formål», skriver byrådet.

Det står ikke hva tomten vil koste kommunen. Den skal driftes av Bymiljøetaten.

– Ikke realistisk i overskuelig fremtid

At det ikke blir fotomuseum på Sukkerbiten, kommer trolig ikke som noen overraskelse.

I april omtalte Aftenposten et brev sendt fra Fotografihusets styreleder til byrådet, der han skrev at de heller ønsker å finne en løsning for museum på Operastranda. Altså nabotomten.

I fjor åpnet Operastranda for publikum, med 100 meter lang sandstrand og park rett utenfor Operaen. Hav Eiendom eier også denne tomten.

«Vi mener dette kan bli en god løsning for alle parter, og gir mulighet for å tenke fritt omkring fremtidig utnyttelse av Sukkerbiten», skrev styreleder Leif Holst Jensen.

– Vi er kun ute etter en løsning som fungerer for oss. Og vi tror ikke Sukkerbiten vil være realistisk i overskuelig fremtid, sa Jensen til Aftenposten.