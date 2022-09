Rev observert på Bolteløkka. Overrasket katt.

Trenger man være bekymret for kjæledyrene sine dersom en rev nærmer seg?

Etter det overraskende møtet, tuslet den røde reven videre nedover gaten i nabolaget på Bolteløkka.

Nå nettopp

På vei til jobb onsdag sto Aftenpostens journalist Karen Tjernshaugen plutselig ansikt til ansikt med en rev.

– Reven var ikke redd i det hele tatt, den oppførte seg som en hund, sier Tjernshaugen.

Hun og familien bor i Eugenies gate på Bolteløkka, rett ved parken på St. Hanshaugen.

Først trodde hun faktisk at det var naboens hund som er omtrent like stor, og har samme farge, men hun ble forbauset da hun innså at dyret var en rev.

Først tok den seg en runde og snuste litt på inngangspartiet, før den løp forbi Tjernshaugen og hoppet over gjerdet og inn i hagen.

– Jeg visste at katten vår lå og sov på en sofa ute på terrassen, så jeg hoppet etter reven, forteller hun.

Da hun kom rundt hjørnet, var den forsvunnet. Igjen lå pusen Saga og så veldig overrasket ut, men hadde det fint.

Men bør man være bekymret for kjæledyrene sine hvis det er en rev i nærheten?

«Husj, husj»

– I veldig liten grad. Reven er mest pels og vier ofte ikke mer enn en katt. Det er derfor få dyr som rever er i stand til å ta. Den bør kunne ta en katt, tenker mange, men katter er jo livsfarlig. Rever holder seg derfor unna dem.

Det sier zoolog Petter Bøckman.

– Men de aller minste hundetypene kan den ta.

Hundene kommer ofte i følge med mennesker, og da er det ingen reell fare, forteller han.

Likevel var det en rev som drepte en pomeranian på Bygdøy i fjor. Reven var syk og ble til slutt avlivet, til tross for sterkt engasjement blant naboene, som engasjerte en egen advokat på vegne av reven.

Den gang anbefalte naturforvalter Tea Turtumøygard i Bymiljøetaten å ikke la mindre hunder være utendørs i mørket uten tilsyn.

Petter Bøckman er zoolog. Han sier at rever ikke er farlige så lenge de ikke har rabies.

Vanlig dyr

Det røde dyret er ikke et uvanlig syn i Oslo. Det er faktisk et av det aller vanligste pattedyrene i hovedstaden.

Bøckman forteller at rever fort kan bli husvarme.

– De kan komme vasende inn på kjøkkenet, det finnes eksempler på det.

– Bør man ringe noen da?

– Nei, det trenger du ikke. Du kan si «husj» til reven, så forsvinner den.

Vi mennesker trenger derfor ikke være redd hvis vi kommer tett på en rev. Så lenge den ikke har rabies.

– Vi har ikke rabies i Norge. Gudskjelov. Det er kun når reven har det, at den kan være farlig for mennesker. Da kan den smitte deg.

Det er ikke bare rev som trives godt i hovedstaden. Oslo er faktisk det stedet i landet med flest påviste dyrearter.

Både salamander, flaggermus og elg er dyr som lever i Oslo.

Nedenfor kan du se hva som er observert i ditt nabolag.