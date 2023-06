Pride-flagg brent på Oppsal: – Forstår at mange blir redde

Regnbueflagget til et samboerpar i Oslo ble brent søndag. Politiet har opprettet sak.

Slik så regnbueflagget til Eddie Ingebrigtsen og samboeren ut da han kom hjem til leiligheten sin på Oppsal i Oslo søndag.

04.06.2023 17:40

Søndag kom Eddie Ingebrigtsen og mannen Robert Lind hjem til et nedbrent prideflagg på balkongen i Solhøgda borettslag på Oppsal.

– Vi tenkte at nå har det gått for langt, sier han til Aftenposten.

«Vi kom hjem til dette i dag. Overhodet ikke greit. Blir jo både redd og lei seg. Kampen er ikke over», skriver Ingebrigtsen i et Facebook-innlegg søndag.

– Politiet tok det på alvor

De har fått masse støtteerklæringer fra naboer og venner, både pr telefon og via sosiale medier.

– Det er godt at folk bryr seg. Jeg forstår også at mange blir redde når sånt skjer midt på blanke formiddagen i et fredelig bomiljø, sier han.

De anmeldte saken til politiet.

– Politiet tok dette veldig alvorlig og har allerede vært her. De sa at de prioriterer å etterforske brannen, sier Ingebrigtsen.

Politiet oppretter en sak på forholdet. Det bekrefter operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt.

– Bare flaks at dette ikke tok fyr

Han sier han er frustrert og bekymret.

– Dette skaper redsel hos veldig mange i en tid hvor jeg opplever at det er flere hatytringer. I bakhodet har man situasjonen under Pride i fjor, sier han.

– Det er også brannskader på balkongen. Det er egentlig bare flaks at dette ikke tok fyr, det kunne fått fatale følger, sier Ingebrigtsen.

Flagg ble påtent i Seljord

Det var ikke bare i Oslo at et pride-flagg ble påtent.

Et regnbueflagg som hang ved Seljord barne- og ungdomsskole, ble natt til søndag kappet ned fra flaggstangen og tent på.

Hendelsen er meldt til politiet, opplyser ordfører Beate Marie Dahl Eide til NRK.

Eide skriver i en pressemelding at hun synes det er leit at noen har angrepet regnbueflagget, som er et symbol på at alle skal få være den de er og elske den de vil.

Hun mener ingen bør føle seg truet av regnbueflagget og oppfordrer alle til å delta i Bygdepride lørdag 17. juni.

– Vi hadde en kjempeflott parade for første gang i fjor. Seljord skal være bygda for alle, og jeg håper at flest mulig møter opp og viser det også i år, skriver ordføreren.

Et nytt flagg ble hengt opp kort tid etter, forteller Eide til Varden.