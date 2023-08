12 personer skadet i bussulykke – er på jakt etter videoer av ulykken

Buss-sjåføren er siktet etter ulykken onsdag kveld der 12 personer ble skadet. Nå arbeider politiet med å avklare årsaken til ulykken.

Bussen fikk omfattende skader i sammenstøtet med Vahl skole sent onsdag kveld. Bussen skal nå undersøkes av Statens vegvesen ved Risløkka trafikkstasjon. Vis mer

Publisert: 17.08.2023

Politiet fikk melding om bussulykken på Tøyen ved 22-tiden onsdag kveld.

En buss hadde kjørt over fortauet og truffet en av ytterveggene til Vahl skole på Tøyen.

I en pressemelding torsdag formiddag kommer det frem at politiet er helt i startfasen med etterforskningen.

«Vi arbeider nå med å avklare årsaken til ulykken. Det er for tidlig å si noe om årsaken pr. nå», heter det i pressemeldingen.

Politiet opplyste natt til torsdag at det totalt er 12 personer som er definert som skadede.

Alle de skadede befant seg inni bussen, med unntak av en person som pustet inn røyk eller pulver fra brannslukkingsapparat da vedkommende utøvde førstehjelp.

Ingen av dem er livstruende skadet.

Det er gjennomført en del avhør, og politiet vil fortsette å gjennomføre avhør de nærmeste dagene.

Sjåføren er siktet - jakter videoer

Bussjåføren er siktet for brudd på aktsomhetsplikten i veitrafikklovens paragraf 3. Hans førerkort er tatt i beslag. Beslag av førerkort er gjort etter en konkret vurdering og siktelsen følger av førerkortbeslaget etter veitrafikkloven. Sjåføren er foreløpig ikke avhørt.

«Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå ut med hva som har fremkommet i avhørene. Videre vil det bli foretatt tekniske undersøkelser av bussen», melder politiet.

Bussen ble stående med hjørnet på en av skoleområdets murbygninger gjennom frontvinduet før den ble tauet bort natt til torsdag. Vis mer

Politiet jobber også med å undersøke om det finnes videoer av ulykken og å innhente disse.

Det er ikke oppnevnt forsvarer eller bistandsadvokat for noen av de involverte.

Politiet ber om at personer som har sett selve ulykken tar kontakt med politiet på http://tips.politiet.no/oslo

Tar vare på sjåføren

Bent Kjersem-Drageset er administrerende direktør i Connect Bus City Norge (tidligere Norgesbuss) der sjåføren er ansatt. Selskapet kjører på oppdrag fra Ruter.

– Det er veldig trist å være involvert i en ulykke med så mange skadede. Vi håper det går bra med alle. Nå er sjåføren på sykehus og blir fulgt opp av helsepersonell. Vi har også interne rutiner for hvordan vi skal følge opp sjåfører i en slik situasjon, sier Kjersem-Drageset.

– Hva sier du til at sjåføren er siktet?

– Vi registrerer at politiet har tatt ut siktelse, og at de også sier at det er normal prosedyre i slike saker. Det er viktig at politiet får etterforsket saken, svarer Kjersem-Drageset.

Han vet ikke hva som forårsaket ulykken og avventer politiets etterforskning.