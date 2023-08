Utbyggere mener 5000 planlagte boliger kan forsvinne

Raymond Johansen vil ha flere boliger. Men utbyggere hevder kommuneplanen han har sendt på høring, kan få flere tusen planlagte boliger til å fordufte.

Forslaget til ny kommuneplan for Oslo møter kraftig motstand hos flere store utbyggere. De og kommunen tolker effekten av forslaget høyst ulikt. Vis mer

Publisert: 31.08.2023 20:25

I sommer sendte byrådet ny kommuneplan for Oslo på høring. Den viste at det er plass til 120.000 nye boliger. Og la flere nye føringer for hvor og hvordan de skal bygges.

Men det som var ment som et løft for boligbygging, møter nå sterk motstand i byggebransjen. Den hevder at det tvert imot kan bli færre nye boliger.