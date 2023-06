Slik vil Høyre rydde opp i eldreomsorgen i Oslo

Sørge for at alle brukere har en primærkontakt i hjemmetjenesten

Etablere faste team med maks 10–12 pleiere for hver bruker.

Opprette «Helsestasjon for eldre» for å bedre ernæring, psykisk helse og forebygge ensomhet.

Gi kompetanseløft for alle ansatte i eldreomsorgen med tilbud om etter- og videreutdanning.

Sørge for at beboere på sykehjem får dekket sine særegne behov gjennom en spesialisering av sykehjemmene.

Sørge for at sykehjem bærer preg av å være et hjem, ikke en institusjon.