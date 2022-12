– Jeg er mye redd, fordi jeg glemmer så mye. Og så føler jeg meg dum.

Slik beskriver Magnus (24) livet med hjerneskaden han pådro seg på grottefesten. De siste to årene har livet stått på vent.

Magnus var selv med å bære ut bevisstløse personer fra festen i fjellhallen på St. Hanshaugen for to år siden. Festen ga ham en alvorlig hjerneskade.

– Jeg husker «rave cave»-skiltet, strobelyset og at det var mye mennesker. Og en jente i cowboyhatt, av en eller annen grunn, sier 24 år gamle Magnus i retten.

Han vil ikke omtales med etternavn.

Det er ikke mye han husker fra bunkerfesten. Kullosforgiftningen han fikk, har gitt ham en hjerneskade som gjør at han nå sliter med å huske de mest dagligdagse ting.

25 personer ble behandlet på sykehus etter festen i en fjellhall på St. Hanshaugen i Oslo i august 2020. To unge menn fikk alvorlige hjerneskader. Begge tilbrakte flere måneder på sykehus og opptrening etter ulykken.

Tirsdag møtte de arrangørene i retten.

Fakta Tiltalen etter bunkerfesten 25 personer måtte behandles på sykehus for kullosforgiftning etter festen i en fjellhall på St. Hanshaugen natt til 30. august 2020. To unge menn fikk alvorlige hjerneskader. To menn på 26 og 28 år har erkjent å ha tatt seg ulovlig inn i bunkeren. De erkjenner delvis straffskyld for grove brudd på brann- og eksplosjonsloven. Men de nekter for å uaktsomt ha forårsaket kullosforgiftning som satte festdeltagernes liv og helse i fare, og som ga de to fornærmede alvorlige hjerneskader. Vis mer

Trykk-kammer og utslåtte tenner

Fra natten da livet hans ble snudd på hodet, husker Magnus bare glimt:

Han tror han står i rommet der aggregatet står. Det ligger en fyr på gulvet. Han er stor.

I avhør har Magnus fortalt at han husker at han bar en bevisstløs jente ut fra festen. Hun hadde slått ut tennene. Nå husker han bare det med tennene.

Litt senere: glimt fra sykebilen, der ambulansepersonellet forteller ham at han er utsatt for en alvorlig ulykke. Glimt av at han er i trykkammer mens det sitter flere ungdommer rundt med oksygenmasker.

Magnus husker «Rave Cave»-skiltet som var hengt opp nær inngangen til bunkeren. Og en jente med cowboyhatt. Ellers husker han bare glimt. Året etter beskriver han som «tåke».

Kan sove i 14 timer

Over to år etter forteller han om et liv som stort sett er blitt satt på vent.

I høst har han kommet i gang med å ta opp fag fra videregående.

Det går dårlig.

– Etter forelesninger husker jeg ingen ting av det som er blitt sagt. Jeg må skrive ned alt, lese gjennom alt, og det sitter fortsatt ikke. Så det føles litt nytteløst, sier han.

Han sliter med korttidshukommelsen. Med å huske hva han lærte sist uke. Med å følge instruksjoner eller en oppskrift. Med å komme i gang med de enkleste oppgaver. Med å henge med i samtaler.

– Etter at jeg ha vært med venner, kan jeg bli veldig sliten og må sove lenge. Jeg kan lett sove 14 timer og fortsatt være trøtt, sier han.

Han må skrive ned alt han skal. Bruker mobilen som hukommelse. Har han og samboeren hatt en samtale om noe de planlegger, må han skrive referat i notater.

– Det er veldig mange alarmer som går i løpet av en dag. Jobb, trening, mat ... sier han.

Døren inn til delen av bunkeren der aggregatet sto, var forsøkt tettet med plast og gaffatape. Men på et tidspunkt under festen ble det fjernet. Kullosnivåene i grotten var ifølge brannvesenets tester så høye at 5 minutters eksponering kunne være dødelig.

– Jeg føler meg dum

Han strever og må ta pause i forklaringen flere ganger når han skal fortelle retten om hva som er mest utfordrende med den nye hverdagen.

– Jeg er mye redd, fordi jeg glemmer så mye. Og så føler jeg meg dum.

– Jeg er redd for at det skal bli verre. Det har gått bedre en ganske lang periode, men så går det plutselig nedover, forklarer han.

På spørsmål om han nå er under behandling, svarer han at han ikke har noe behandlingsløp han kjenner til.

– Det er fordi jeg har hatt et ønske om å være normal, sier han.

Sliter med ord, matte og synsinntrykk

Også den andre fornærmede sliter med skadene han fikk på festen.

28-åringen forteller at han nå er i gang med masterstudier, men tar færre studiepoeng hvert semester. Han har alltid vært god i matte, men nå sliter han mer.

Fortsatt må han ta pauser og omformulere seg fordi han leter etter ord. Og han sliter med korttidshukommelsen. Også han må skrive ned alle avtaler.

– I og med at jeg ikke har fått tilbake lappen, er det noe som tyder på at visuelt arbeidsminne ikke er helt på plass, sier han.

Han sier han klarer seg bedre skriftlig enn muntlig. I studiene får han god hjelp av autocorrect.

– Hvis jeg skulle skrevet med penn, hadde det sett ut som en treåring. Jeg sliter både med å stave ord og forme dem, sier han.

25 personer måtte ha sykehusbehandling etter festen. Magnus var selv med og bære ut bevisstløse personer fra fjellhallen. Festen ga ham en hjerneskade som snudde livet hans på hodet.

Hallusinasjoner og koma

Den fornærmede 28-åringen lå flere dager i koma etter festen og måtte både ha respirator- og trykkammerbehandling.

Sykehusjournalene som ble lagt frem i retten, forteller om en pasient som var sterkt preget av hallusinasjoner, uro, forvirring, utagering og sviktende motorikk.

Også han husker lite fra den fatale kvelden.

– Jeg har et vagt minne om at jeg er der, men vet ikke om det er falskt. Det eneste jeg husker, er at det er en vegg, sier han og legger til:

– Så husker jeg ikke noe mer før jeg var på sykehuset og var inn og ut av koma.

– Kan ha skjønt at noe var galt

28-åringen ble funnet innerst i fjellhallen der aggregatet sto og produserte strøm til festen – og livsfarlige mengder kullos.

Hvorfor oppholdt seg der, vet han ikke. Men han har en teori om at han kan ha gått inn fordi han skjønte noe var galt og ville skru av aggregatet. Han har tidligere erfaring som røykdykker.

– Det kan være at det var noe der som jeg skjønte var galt. Men det får vi kanskje aldri vite, sier han.

Den tiltalte 26-åringen var tydelig preget av å høre hvordan det har gått med de to festdeltagerne. Han kjenner dem ikke fra før, men tok en prat med begge etter at de hadde forklart seg i retten.

– Det er hardt å høre på, sier den siktede 26-åringen til Aftenposten.

Tidligere har han sagt at han er lei seg for at folk ble skadet under festen.