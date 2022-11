Slepte bevisstløse personer ut av bunkeren. Nå forklarer de seg om festen.

To av deltakerne fikk alvorlig hjerneskade. Nå forklarer arrangørene seg om hvordan det kunne gå så galt på bunker-festen.

Retten var på befaring i bunkeren på St.Hanshaugen der festen fant sted natt til 30. auguat 2020.

Stine Barstad Journalist

Nå nettopp

Tirsdag viste de dommere og advokater hvordan de fant flere livløse personer og forsøkte å slepe dem ut av bunkeren på St.Hanshaugen i Oslo.

Onsdag forklarer de to tiltalte mennene seg i retten.

Begge har erklært seg delvis skyldige i grove brudd på brann- og eksplosjonsloven. De vedgår at de tok seg ulovlig inn i bunkeren.

Men de nekter straffskyld for å ha forårsaket kullosforgiftning som ga to personer alvorlig hjerneskade og satte deltakeres liv og helse i fare.

Den tiltalte 26-åringen forklarer at de var en vennegjeng som forsøkte å gjøre det beste ut av korona-sommeren. Rett før festen i bunkeren hadde de hatt en fest på byggeplassen på hotellet Sommerro på Solli plass.

Det hadde også vært flere fester i bunkeren tidligere.

– På slutten av sommeren ville vi ha en litt ordentlig fest, sier han.

– Det sammenfalt med en bursdag og at jeg var ferdig med fotlenke for å ha kjørt for fort.

Han sier de var en gjeng på 10–12 personer som var med å arrangere festen. Selv fikset han lyd- og lysutstyr.