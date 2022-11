Tiltalt 27-åring: – Var tre fester i grotten tidligere

I Snapchat-gruppen «Direktoratet for rusmisbrukere» planla vennegjengen festen i bunkeren. - Tragisk at det fikk dette utfallet, sier tiltalte.

Retten var på befaring i bunkeren på St. Hanshaugen der festen fant sted natt til 30. august 2020.

30. nov. 2022 09:03 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag viste de dommere og advokater hvordan de fant flere livløse personer og forsøkte å slepe dem ut av bunkeren på St. Hanshaugen i Oslo.

Onsdag forklarer de to tiltalte mennene seg i retten om hvordan det kunne gå så galt. To personer fikk alvorlig hjerneskade og 25 ble behandlet på sykehus etter festen natt til 30 august 2020.

Begge har erklært seg delvis skyldige i grove brudd på brann- og eksplosjonsloven. De vedgår at de tok seg ulovlig inn i bunkeren.

Men de nekter straffskyld for å ha forårsaket kullosforgiftning som ga to personer alvorlig hjerneskade og satte deltageres liv og helse i fare.

Tre fester i bunkeren tidligere

Den tiltalte 27-åringen forklarer at de var en vennegjeng som forsøkte å gjøre det beste ut av korona-sommeren. Rett før festen i bunkeren hadde de hatt fest på byggeplassen til hotellet Sommerro på Solli plass.

Det hadde også vært tre fester i bunkeren tidligere. Den første var i juli.

– På slutten av sommeren ville vi ha en litt ordentlig fest, sier han.

– Det sammenfalt med en bursdag og at jeg var ferdig med fotlenke for å ha kjørt for fort.

Han sier de var en gjeng på 10–12 personer som var med å arrangere festen, og at det var en «kollektiv beslutning». Han står på Facebook som en av fire arrangører av «Rave Cave release party».

27-åringen sier han selv oppdaget bunkeren. Inngangen var dekket med en finérplate. Sammen med 26-åringen sjekket han den ut.

– Slik jeg oppfattet det, var dette et forlatt sted, sier han.

Leide og hentet aggregat

Statsadvokat Daniel Sollie konfronterte 26-åringen med en rekke meldinger hentet fra telefonen hans fra tiden før festen. I vennegjengens snapchat-gruppe, «Direktoratet for rusmisbrukere», diskuterte de rigging til festen. Han inviterte også flere via Tinder.

– Det er en del ting her som indikerer at du er en pådriver?

– Jeg kan forstå det, men det er ikke sånn som min oppfatning er, sa tiltalte.

Diskuterte plassering av aggregatet

Han forklarer at han fikset lyd og lys til festen. På festkvelden koblet han opp lyd-utstyret i bunkeren. Han leide og var også med å hente aggregatet som ble brukt.

Dette sto innerst i bunkeren og genererte strøm til festen - og enorme mengder kullos. Ifølge målinger fra bannvesenet var nivåene av kullos så høye på enkelte steder i bunkeren at de kunne være livsfarlige ved bare få minutters eksponering.

I retten sier 27-åringen at han har lite kunnskap om aggregater og at han ikke visste at de slipper ut farlig kullos. Dette til tross for at aggregatet var merket med advarsel.

I retten blir han konfrontert med at han i Snap-gruppen blant annet foreslår å plassere aggregatet i «rommet med hull i veggen». Den medtiltalte 26-åringen foreslo også at de skulle tape igjen luftelukene med gaffatape.

– Gjorde du deg noen tanker om at noe blir sluppet ut, som det skrives om? ville Solli vite.

– Ikke at det var så farlig som det var.

– Hvis jeg hadde visst at eksos var farlig, ville jeg ikke vært med på festen, sier han.

– Utrolig kjipt og tragisk

Tidlig i forklaringen sin sa 27-åringen at det var god stemning på festen den kvelden, og at folk koste seg.

Men rundt 03.15 stoppet plutselig musikken og lysene ble borte. Den medtiltalte 26-åringen forklarer at noen har besvimt.

– En jente sitter på bakken og vi får ikke kontakt med henne. Vi bærer henne til trappen og ber dem ta henne ut. Så løper vi tilbake. Neste person ligger i slutten av slusen i enden. Jeg tar tak i armene hans og drar ham ut, sier han.

– Det er utrolig kjipt og tragisk at det som var ment å være en kjempebra fest fikk det utfallet her, legger han til.