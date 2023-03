Det nye Gunerius-kvartalet kan omsider nærme seg mål. Lite er endret i de siste rundene.

Krangelen har gått om Gunerius-kvartalet i ti år. For to år siden kastet Olav Thon kortene. Nå kan han likevel få grønt lys.

En total rehabilitering av tårnet og en ekstra etasje på toppen. Olav Thon øyner nå håp om å få realisert «Nye Gunerius».

16.03.2023 13:44

I 2013 proklamerte eiendomskongen Olav Thon at det var på tide å gi Gunerius-senteret et løft. Da hadde han allerede eid senteret i over 20 år.

Men siden har det bare skjedd en forandring med det slitne, grå tårnet: Thons kone, Sissel Berdal Thon, sørget i 2021 for at det ble frisket opp i limegrønt og koboltblått.