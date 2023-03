Mann i 20-årene tente på bilen sin for forsikringspengene. Nå må han i fengsel.

En mann i 20-årene er dømt til 90 dagers fengsel for forsikringssvindel.

27. mars i Oslo tingrett ble en mann i 20-årene dømt til 90 dagers fengsel for å ha tent på sin egen bil og krevd forsikrinspenger for det.

29.03.2023 21:53

Det var en natt i slutten av januar på Linderudsletta. Gradestokken hadde krøpet ned til rundt fire minusgrader. Det er her mannen innrømmer å ha tent på bilen sin.

Målet var å få ut forsikringspenger. Han sendte inn et krav til forsikringsselskapet for bilens verdi på 330.000 kroner.

Mannen, som nå er dømt for svindel, er i 20-årene.

Uforbeholden tilståelse

Forsikringspengene kom ikke som planlagt. Forsikrinskravet førte derimot til en rekke undersøkelser, og mannen ble anmeldt få dager etter påtenningen.

Resultatet ble at han kom med en uforbeholden tilståelse, og saken blir derfor avgjort ved en tilståelsesdom.

Han blir nå i Oslo tingrett straffet for medvirkning til forsikringsbedrageri. Mannen er idømt 90 dager i fengsel.

Mannens forsvarer har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

Lagt planer om å lure forsikringsselskapet

Retten legger vekt på at den siktede har tatt aktive skritt og lagt planer for hvordan han skulle føre forsikringsselskapet bak lyset. De legger også vekt på at en bilbrann kan være farlig for andre personer, og at det tar mye ressurser fra brannvesenet for å slukke brannen.

På den andre siden vurderer retten at det er formildende at han har gitt en uforbeholden tilståelse.

Det ble forsøkt å argumentere for at mannen skulle slippe unna med enten samfunnsstraff og betinget fengsel. Mannen fortalte om psykiske problemer og at en fengselsstraff ville bli ødeleggende for fremtiden hans.

Dette så ikke retten som god nok grunn til å gå med på den milde straffen. Likevel tar retten det med i beregningen når den lander på 90 dager i fengsel.