2023 blir det første året med flest elbiler gjennom bomringen i Oslo. Siden elbiler betaler mindre i bompenger enn fossilbiler, kan det føre til flere takstøkninger fremover. Den første kommer i 2024.

I 2012 var 0,7 prosent av kjøretøyene som passerte en bomstasjon i Oslo, en elbil. I fjor var det tilsvarende tallet 32 prosent.

Betalingen for elbiler i bomringen har gått fra gratis til 17 kroner i rushtiden på fire år. Nå kan det bli enda mer.

For til tross for stadig høyere pris, har andelen elbilpasseringer i bomringen vokst kraftig de siste årene. Og nå er elbiler og elvarebiler i flertall av kjøretøyene som kjører gjennom bomringen.

Tall fra november viser at denne trenden fortsetter. Da økte andelen elbiler gjennom bomringen til 36,1 prosent. Sekretariatet for byvekstsamarbeid og Oslopakke 3 har lagt til grunn en årlig økning på fire prosent i sine prognoser. Det betyr at 2023 blir det første året med flest elbiler gjennom bomringen.

For hele året under ett, var el-andelen i bomringen 32 prosent i fjor. Det kommer frem i årsberetningen til Fjellinjen som ble presentert torsdag.

– I oktober gjorde vi et anslag på at det vil ta tre og et halvt år før elbilandelen når 50 prosent. Forutsetningen er at veksten fortsetter i samme tempo.

Det sier Arne-Petter Lorentzen. Han er kommunikasjonsrådgiver i Fjellinjen.

Dette anslaget betyr over 50 prosent elbiler i 2026.

Inntektstopp i 2024

Politikerne i Oslo og Viken har bestemt at elbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av normaltaksten (det bensinbiler betaler) i bomringen. Dette til tross for at Stortinget nylig vedtok at prisen for elbiler kan økes til 70 prosent av normaltaksten hvis det er lokal enighet om det.

Beregninger fra Oslopakke 3-sekretariatet viser at inntektstoppen for bompenger nås i 2024. Dette fordi det allerede i avtalen fra april i fjor er vedtatt en økning på bompenger fra 1. januar neste år. Da må elbilister betale 18,5 kroner i rushtrafikken.

– Vi har lagt til grunn en jevn økning i andel elbiler også de neste årene. Derfor vil inntektene gå ned i tråd med økt elbilandel, sier Terje Rognlien.

Han er leder for Oslopakke 3-sekretariatet. I 2024 regner de med å få inn 4,7 milliarder kroner fra bompenger.

Over 60 prosent elbiler om fire år

Ifølge prognoser fra sekretariatet vil elbilandelen i bomringen være på over 60 prosent i 2027.

– Med tanke på reduserte inntekter fra bompenger etter 2024: Er det mulig å gjennomføre alle planlagte prosjekter uten nye takstøkninger?

– Etter kostnadsoverskridelsene for Fornebubanen i fjor, er ombygging av Majorstuen stasjon erstattet med en enkel oppgradering. Ny T-banetunnel gjennom Oslo er ikke mulig å gjennomføre med dagens finansiering. Det er heller ikke midler til baneløsning til Nedre Romerike, Fossumdiagonalen eller E6 Oslo øst. Fremtidig prosjektportefølje blir en del av reforhandling av Oslopakke 3-avtalen neste vår, svarer Rognlien.

Han legger ikke skjul på at man etter hvert må ta stilling til om bomtakstene må økes også etter 2024 på grunn av reduserte inntekter fremover. Det er politikerne som skal ta en mulig avgjørelse om det.

Mesteparten av bompengene går til kollektivprosjekter. Det største prosjektet er Fornebubanen som her er under bygging.

– Vil ramme dem som har fossilbil

– Det er en fantastisk nyhet at andelen elbilen er blitt størst. Det er en utvikling vi har ønsket oss lenge, sier Andreas Halse (Ap).

Han er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre og argumenterte for denne løsningen i vår.

Halse sier at den kraftige økningen for elbiler i fjor var et resultat av at andelen elbiler har gått kraftig opp de siste årene.

– Det skal være nye forhandlinger om Oslopakke 3 neste år. Nå har vi litt tid på oss for å vurdere hva slags endringer som kan være aktuelle i fremtid, sier Halse.

Cecilie Lyngby, leder i Folkets Parti (FNB), frykter at flere elbiler vil bety høyere bomavgifter fremover.

– Vi er imot bompenger fordi bompenger rammer alle, særlig de som har minst. Når man likevel har det, så mener vi at det bør være samme pris for alle biler. Dagens modell med lavere bomavgifter for elbiler har feilet. Med stadig høyere elbilandel vil inntektene gå ned fremover. Derfor er vi redd for at prisene må settes opp ytterligere. Det vil særlig ramme de som har fossilbil, sier Lyngby.