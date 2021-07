Turistene på vei tilbake: – Oslo er blitt en storby. Du får en slags Europa-følelse.

Omsetningen i restaurantbransjen skyter i været, og stadig flere sover på hotell i hovedstaden.

Ulrik Mjøs Smidesang (4) løper rundt i bassenget på Anne-Cath. Vestlys plass i Bjørvika med et bredt smil om munnen.

25. juli 2021 13:55 Sist oppdatert nå nettopp

Med jevne mellomrom spruter han vann på mor Maria Mjøs (35) og onkel Leiv Petter Mjøs (27).

Familien er på miniferie i hovedstaden.

– Det er første gang Ulrik er her. Han har vært helt i ekstase og gleder seg veldig til å se hvor kongen bor, sier Maria.

Til daglig bor familien i Bergen. Det er fem år siden Maria sist var i Oslo.

– Jeg føler at jeg er i en ny by, egentlig. Før var det bare containere og en fæl havn. Nå sitter jeg og tenker at man egentlig ikke trenger å dra til Paris.

Hun synes for eksempel at de nye badeplassene i sentrum får byen til å fremstå mer utviklet.

Lillebror Leiv Petter er enig:

– Oslo er blitt en storby. Du får en slags Europa-følelse.

Oslo på anerkjent liste

Mjøs er ikke den eneste som har lagt merke til hovedstadens utvikling.

Nylig kom Oslo med på TIME Magazines liste over «The Worlds Greatest Places 2021». I listen fremheves blant annet Roseslottet, og det nye Munch-museet som åpner i oktober.

– Oslo er i ferd med å bli en kultur- og matby som appellerer til stadig flere. Kåringen viser at Oslo slettes ikke er glemt, selv om de utenlandske gjestene lar vente på seg i sommer, sier Sonja Birch-Olsen, leder for kommunikasjon hos VisitOslo.

Hun legger til:

– Og nå har Oslos reiseliv så smått begynt å reise seg igjen.

Det første Maria Mjøs og sønnen gjorde, var å dra til den nyåpnede Operastranden.

På nivå med 2019

Det finnes foreløpig ingen tall på hvor mange turister som tilbringer årets sommerferie i Oslo.

Gjestedøgnstallene fra SSB, som er det nærmeste vi kommer antall turister i byen, og som kan skille mellom norske og internasjonale gjester, blir ikke publisert før senere i sommer.

Men nylig viste tall fra Benchmarking Alliance, som viser rombelegg i perioden 1. til 21. juli i år, at nesten seks av ti hotellrom står tomme i Oslo.

El-sparkesyklene er populære blant turister som kommer til Oslo i sommer.

– Hovedgrunnen er pandemien, og at Oslo normalt har mange utenlandske turister, sier hotellrådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting, Peter Wiederstrøm.

Snittet for Oslo ligger imidlertid ti prosentpoeng høyere enn i fjor, og trenden er positiv.

Den siste av de tre ukene har det vært like høyt dagsbelegg i Oslo som i samme periode i 2019, forteller Wiederstrøm:

– Det virker som at flere nordmenn våger seg hit i år. Nå er vi spente på om det kommer utenlandsturister i august.

Opplever hovedstaden på rulleskøyter

Agnete Emilie Pagnyte (26) og Olga Serbul (24) lærte seg å stå på rulleskøyter i fjor sommer. - Det var ikke noe annet å finne på, så vi gikk rundt i Skien, sier Pagnyte.

En av byene som for tiden har desidert høyest rombelegg, er Kristiansand. Agnete Emilie Pagnyte (26) og Olga Serbul (24) kommer fra Skien og hadde egentlig tenkt seg til Sørlandsbyen.

Siden det var fullbooket på alle hotellrom, dro de heller til Oslo. Venninnene bruker helgen på å oppleve hovedstaden på rulleskøyter.

Venninnene hadde glemt badetøy og måtte en tur innom Karl Johan for å kjøpe seg hver sin bikini.

– Det er så deilig å se mennesker, le og spise god mat. Jeg har mine siste dager med ferie og er veldig glad for at vi dro hit, sier Pagnyte.

– Ja, det føles liksom ikke ut som at det korona her, legger Serbul til.

Venninnene har sovet lenge, spist på Egon og shoppet. Nå er planen å ta et bad i Oslofjorden. Kvelden skal de tilbringe på byen.

– Jeg er veldig glad i utestedet Vaterland og håper at vi skal få danset litt til metalmusikk, sier Pagnyte.

Agnete Emilie Pagnyte (26) og Olga Serbul (24) er på vei til å ta en dukkert i Oslofjorden.

50 prosent foran fjorårets omsetning

Etter at byen åpnet igjen, har det krydd av folk på barer, restauranter og uteserveringer.

Gjøran Sæther er administrerende direktør i Fursetgruppen, som eier blant annet Ekebergrestauranten, Ling Ling Hakkasan og Grand Cafe.

Han forteller om gode tall for sommeren: De ligger cirka 50 prosent over fjorårets omsetning.

– Vi ser mange flere turister i Oslo, både norske og utenlandske. I fjor ville ikke nordmenn reise til Oslo på grunn av smittesituasjonen. Slik er det ikke i år, sier han.

Det gode været har også hjulpet på:

– Uteserveringene har vært veldig godt besøkt, sier han.

Direktør i Frammuseet på Bygdøy, Geir O. Kløver, har også lagt merke til det gode været.

Vanligvis har museet 2500 daglig besøkende i juli. I år ligger tallet på cirka 450. Det er en liten økning fra i fjor.

– 80 prosent av våre besøkende er utenlandske tursiter. Det har vært noen tyskere, dansker og nederlendere her i år, men det kryr ikke av dem.

Over helgen er det meldt regn i Oslo. Kløver tror det vil føre til flere besøkende.

– Vi har jo nettopp blitt kåret til Norges beste museum på Tripadvisor. Håpet er at det skal dra en del folk, sier han.

Vil tilbake neste år

Dagene i Oslo har fått Maria Mjøs til å innse at hun ikke savner Paris, Barcelona eller Roma.

– Jeg elsker å være i Karl Johan, for eksempel. Det er en helt unik stemning der om ettermiddagen og kvelden. Jeg har i alle fall bestemt meg: Vi kommer tilbake igjen neste år.