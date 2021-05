Obos-sjefen inviterer opprørere til møte

Vanligvis har Obos-medlemmene få muligheter for å bli hørt. Men nå ruster de seg til opprør før årets generalforsamling.

Obos-direktør Daniel Siraj har havnet i hardt vær etter flere negative mediesaker. Salget av en boligblokk her på Ulven til en kommersiell utleier førte til proteststorm og skal nå granskes av KPMG. Foto: Morten Uglum

Benjamin Endré Larsen har vært et frustrert Obos-medlem en stund. Allerede i fjor vinter startet han Facebook-gruppen Et medlemsstyrt Obos for å mobilisere medlemmene.

Da var han kraftig provosert over at Obos-boss Daniel Siraj gikk ut og krevde ny E18 – et mildt sagt omstridt samferdselsprosjekt.