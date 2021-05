Hva skjer med Marienlyst når NRK flytter? Utbygger vil ha hotell i Kringkastingshuset.

1200 boliger, hotell, kulturliv og servering er bare noe av det Ferd ser for seg på Marienlyst. Prosjektet har fått navnet «Lyst».

Radiohuset, den eldste av bygningene på Marienlyst, er fredet. Men TV-huset, som ligger bak, er ikke det og vil antagelig bli revet i utviklingen av området. Foto: Hans O. Torgersen

19. mai 2021 18:35

Etter over 70 år på Marienlyst på Oslo vest, er NRK på flyttefot. Snart starter et nytt kapitel på Ensjø, rett øst for Oslo sentrum. Det betyr at Marienlyst-tomten etter hvert blir ledig.

Det var stor interesse for å sikre seg den attraktive tomten da den ble lagt ut for salg i 2019. En rekke store aktører utarbeidet spenstige planer for hvordan den 85 mål store eiendommen kunne utvikles. Både Møller Eiendom, Aspelin Ramm og Solon Eiendom viste interesse.

I februar i fjor ble det avgjort: Johan H. Andresen-selskapet Ferd kjøpte tomten for ca. 3,75 milliarder kroner.

Men hva skal egentlig skje på tomten, som ligger noen få minutter unna Majorstuen T-banestasjon?

Boliger, innovasjon, hotell og servering er bare noen stikkord for hva Ferd ønsker seg her. La oss ta en kikk på hvor planene står i dag.