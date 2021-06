Høyre i Oslo: Klar til å ta byrådsansvar hvis de rødgrønne går av

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg sier partiet er klar for å påta seg byrådsansvar, dersom det rødgrønne byrådet går av i kjølvannet av mistilliten mot Lan Marie Berg.

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg er klar til danne byråd dersom det rødgrønne byrådet går av. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

45 minutter siden

Tirsdag ble det klart at et flertall i bystyret i Oslo vil fremme mistillitsforslag mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG). Bakgrunnen er håndteringen av kostnadssprekken i det nye vannforsyningsprosjektet i Oslo.

Aftenposten får bekreftet fra en sentral kilde at Raymond Johansen vurderer å kontre dette med et kabinettsspørsmål. Det betyr i tilfelle at hele byrådet i hovedstaden vil gå av.