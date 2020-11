Oslo kommune snur: Skal blåse liv i strandrestauranten på Huk

Hukodden strandrestaurant på Bygdøy har stått tom i over to år. Bare 40 meter unna bruker Oslo kommune 35 mill. på splitter nytt kafé- og toalettbygg.

Hukodden strandrestaurant forfaller og har nå stått tomt i over to år. Det vil byrådet nå gjøre noe med. Signe Dons

Ytterst på Huk, et av Oslos mest populære badesteder, ligger Hukodden Strandrestaurant. Den ble opprinnelig bygget som badehus for Vidkun Quisling under andre verdenskrig. I dag eier Oslo kommune eiendommen.

Bygget forfaller og har nå stått tomt i over to år. Da Aftenposten omtalte strandrestauranten i begynnelsen av november, hadde Oslo kommune ingen planer for fremtidig bruk.