Vil bygge 56 meter høyt Skøyen – kan bli hotell

Nedre del av Hoffsveien på Skøyen kan få høyhus. Eieren Storebrand vil bygge på toppen av de gamle byggene, fjerne parkeringsplasser og få inn boliger.

Slik ser eieren av Hoffsveien 1 for seg eiendommen i fremtiden. I den store bygningen til høyre vurderer Storebrand hotell. I «tårnet» til venstre foreslår eieren 35 boliger. Foto: Mad arkitekter

Nå nettopp

Etter at industrien flyttet fra Skøyen på 1980-tallet har området vært gjennom en rivende utvikling. Men et problem har vært å få til liv og røre etter at folk har gått hjem fra jobben.

Plan- og bygningsetaten (BPE) har i flere år jobbet med en overordnet plan for området.