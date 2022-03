Stadig flere SV-stemmer ber partiet si ja til Nato

SV-leder Audun Lysbakken lover en grundig og åpen debatt om ett av partiets aller viktigste standpunkter i tiden fremover.

SV-leder Audun Lysbakken skal lose partiet gjennom en Nato-debatt i tiden fremover. I Oslo SV vil mange partiet skal gå inn for norsk Nato-medlemskap etter invasjonen i Ukraina.

Nå nettopp

Spørsmålet om SV skal skrote sitt historiske nei til Nato-medlemskap, dominerte debatten under Oslo SVs landsmøte lørdag. Russlands brutale invasjon av Ukraina gjør at flere er klare for å forlate partiets 50 år gamle nei-standpunkt til Nato.

Et klart flertall av dem som tok ordet på talerstolen lørdag, ønsket et nytt syn på norsk Nato-medlemskap. Søndag skal fylkeslaget votere over saken.

SVs største fylkeslag kan dermed bli det første lokallaget som gir partiet beskjed om å revurdere synet på forsvarsalliansen.

I en kronikk i VG lørdag ber også 45 partimedlemmer SV om gå inn for Nato-medlemskap. Blant dem er tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy, stortingsrepresentant Cato Ellingsen, de tidligere stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide, samt flere landsstyremedlemmer og tidligere statssekretærer.

Lysbakken: – Bra for partiet

Partileder Audun Lysbakken ønsker diskusjonen velkommen og sier han skal legge til rette for en grundig debatt frem mot landsmøte neste vår.

– Jeg tror det kan bli bra for partiet og en styrke. Jeg tror det kan virke samlende. Jeg tror også at vi kan bruke det til å utvikle vår forståelse av hva det som skjer nå, har å si for verden fremover, sier han til Aftenposten.

Selv er han svært nøye på å ikke ville flagge eget standpunkt i saken.

– En grundig debatt er ikke kjennetegnet ved at partilederen starter med å konkludere i saken, sier han.

Da sentralstyret tidligere denne uken stemte over om Norge skal gi våpen til Ukraina, var Lysbakken imidlertid blant mindretallet som ønsket å bidra med våpen.

Hverken leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll (til venstre), stortingsrepresent for Oslo, Kari Elisabeth Kaski eller Oslo-ordfører Marianne Borgen (bakerst) vil flagge hva de tenker om Nato-medlemskap nå.

Frykter ikke splittelse

Leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, sier at mange i lokallaget er usikre på hva de skal mene.

Da partiets forløper, Sosialistisk Folkeparti, brøt ut av Arbeiderpartiet i 1961, var det nettopp fordi medlemmene ikke ønsket å være med i Nato. Motstanden mot alliansen, stormaktsspill og USAs dominans er ting som sitter i partiets DNA.

Eidsvoll har likevel tro på at partiet skal klare å ta debatten uten at det fører til opprivende splittelser innad i partiet.

– Jeg tror vi tåler å ta denne debatten nå. Mitt inntrykk er at det ikke vil oppleves som et stort nederlag for noen av sidene å debattere saken videre, sier hun.

Oslo-ordfører Marianne Borgen meldte seg inn i SV i sin tid nettopp på grunn av partiets nei til Nato. Men nå er hun åpen for å diskutere om partiet bør snu.

Etterlyste «troverdig» politikk

Oslos ordfører Marianne Borgen tilhører den eldre generasjonen i partiet. Hun forteller at hun meldte seg inn i SV i sin tid nettopp på grunn av Nato-standpunktet.

Nå er hun likevel åpen for å ta en ny debatt om saken.

– Vi er et parti på venstresiden som tør å ta de viktige og krevende debattene, sa hun fra talerstolen.

Mange medlemmer tok ordet under debatten og pekte på at SV ikke kan sitte fastlåst i gamle standpunkter når verden har endret seg så radikalt som den har gjort den siste uken.

Noen uttalte at SV i dag ikke fremstår med en troverdig sikkerhetspolitikk. Partiet ønsker seg primært en nordisk forsvarsallianse.

– En utmelding av Nato og en nordisk forsvarsallianse, det tror jeg ikke er troverdig, uttalte landsstyremedlem og byrådssekretær Kristian Takvam Kindt.

Det ble også pekt på at partiet er helt i utakt med egne velgere om spørsmålet. Målinger har vist at et overveldende flertall av SVs egne medlemmer er for Nato, i likhet med resten av befolkningen.

Andre igjen advarte mot å endre standpunkt og mot å isolere Russland i sikkerhetspolitikken. Et ustabilt USA skremmer også flere fra å binde seg for tett til Nato.

Jack Schønberg fra Oslo SU advarte om at Donald Trump kan være tilbake som USAs president om to år og at han ikke ønsker å la ham styre norsk utenrikspolitikk. Konklusjonen hans er derfor klar:

– Fortsatt nei til Nato, fastslo han.

Leter etter kompromiss

Ola Wolff Elvevold leder redaksjonskomiteen som nå skal forsøke å sy sammen en kompromissuttalelse som partiet skal stemme over søndag.

Det har kommet inn flere forslag om at partiet må endre sin Nato-politikk.

Han sier hans ambisjon er at Oslo-partiet skal klare å samle seg om noen uttalelser som går lenger enn at partiet ønsker en debatt om saken.

– Jeg mener vi bør sende noen signaler om hvordan verden ser ut, uttalte han.

Til Aftenposten sier han at han ikke tror lokallaget er modent for å ta et klart ja eller nei-standpunkt til EU-medlemskap i helgen.

– Spørsmålet er hvor langt årsmøtet vil gå for å antyde noe om veien videre og noen observasjoner om hvordan verden ser ut, sier han.