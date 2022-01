Oslos omstridte villa skal rives. Nå ønsker Venstre en ny vurdering.

Oslo Venstre ønsker en ekstern vurdering av Villa Sorgenfri. Hvis det er mulig å bevare villaen, vil de at den selges eller leies ut til private aktører.

Oslo Venstre ønsker en ny vurdering av rivesaken.

Nå nettopp

I desember ble det klart at Villa Sorgenfri skal rives. Villaen har stått tom siden Oslo kommune kjøpte den i 2007.

En befaring viste at forfallet er så dramatisk at bygget er farlig for omgivelsene. Oslo Venstre reagerer på beslutningen som er tatt.