Oslo: Ung mann svært alvorlig skadet etter mulig knivstikking

En ung mann er sendt til sykehus med alvorlige skader. En annen person er pågrepet av politiet. Hendelsen etterforskes nå som et drapsforsøk.

Kriminalteknikere jobbet tirsdag ettermiddag på stedet, der det blant annet lå en blodig T-skjorte på bakken.

30. aug. 2022 13:18 Sist oppdatert nå nettopp

Mannen i tenårene har det politiet beskriver som «svært alvorlige» skader i overkroppen.

– Det jeg kan si om tilstanden til vedkommende etter informasjon fra sykehuset, er at situasjonen er kritisk, sier fungerende seksjonsleder Ingebjørg Hansen ved drapsseksjonen i Oslo-politiet til NTB tirsdag ettermiddag.

En annen person har lettere skader i en hånd.

Etterforskes som drapsforsøk

En tredje person er mistenkt for å ha vært involvert i hendelsen. Vedkommende ble pågrepet i nærheten umiddelbart etter hendelsen.

Operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter opplyser til VG at de tre involverte er menn i slutten av tenårene. Politiet har kontroll på flere stikkvåpen, skriver avisen videre.

På Twitter melder politiet at de jobber med en hypotese om at «eksisterende konflikter» ligger bak hendelsen. Politiet sier også at dette ikke er noe som har rammet tilfeldige personer.

Tirsdag ettermiddag sier politiet til NTB at de etterforsker hendelsen på Stovner som et drapsforsøk.

Fant blodig T-skjorte

Rundt klokken 14 tirsdag ankom kriminalteknikere området ved inngangsdøren på baksiden av Stovner senter. De gjorde grundige undersøkelser både utenfor og inne på senteret.

– Vi foretar avhør og innhenter annen informasjon som kan belyse hendelsen. Vitner som ikke har vært i kontakt med politiet, oppfordres til å ta kontakt på telefon 02800.

Et stort område bak senteret var sperret av politiet. Blant flere småting, lå det også en blodig T-skjorte på bakken. Krimteknikerne tok denne med seg fra området.

En video som er publisert hos TV 2 viser at den antatte gjerningsmannen ble pågrepet inne på senteret.

Politiet er på Stovner med store styrker tirsdag. Klokken 14 ble området bak Stovner senter.

Fikk først melding om slagsmål

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 12.11. Det var på daværende tidspunkt uklart om det dreide seg om en knivstikking, eller hva som hadde skjedd.

– Det er to skadede på stedet, men vi vet ikke noe om skadeomfanget eller hvordan de er blitt skadet. Det er derfor vi sier at dette er en mulig knivstikking.

Det sa operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæther i Oslo politidistrikt til NTB like etter hendelsen. Senere ble det klart at den ene involverte er svært alvorlig og kritisk skadet etter hendelsen som er bekreftet som knivstikking.

Nysæther fortalte at politiet først fikk melding om et slagsmål. Store politistyrker rykket da ut til åstedet. Stovner politistasjon ligger for øvrig rett ved senteret der hendelsen skjedde.

Utelukker ikke flere

Politiet utelukker ikke at flere personer var involvert i hendelsen, som begynte som et slagsmål.

– Vi mener at flere kan ha vært involvert. Det er et uoversiktlig bilde, og vi jobber med å innhente mest mulig informasjon, sier fungerende seksjonsleder Ingebjørg Hansen ved drapsseksjonen i Oslo-politiet til NTB.