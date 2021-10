Tre kandidater kjemper om varaordførervervet i Oslo. Halse ny gruppeleder for Ap.

Andreas Halse ble lørdag valgt som Aps gruppeleder i Oslo.

Andreas Halse (44) blir Aps nye gruppeleder i Oslo. Kampen om varaordførervervet står mellom Abdullah Alsabeehg (35), Line Oma (34) og Jon Reidar Øyan (40).

Torsdag var den nye Arbeiderpartiregjeringen på plass i regjeringskvartalene. To av statsrådene, statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide, er valgt inn fra Oslo.

Dermed rykker også lederen av Oslos bystyregruppe Frode Jacobsen (53) inn på Stortinget – som vara for Støre.

Jacobsen har ledet finansutvalget i bystyret i tillegg til Arbeiderpartiets lag.

Lørdag bekrefter Andreas Halse at han er Aps nye gruppeleder. Dagavisen omtalte det først. Halse har lang erfaring som bystyrerepresentant og er nå nestleder i gruppen.

– Valgkomiteen spurte meg i dag og jeg har takket ja, sier Andreas Halse, til Aftenposten.

Etter det Aftenposten får opplyst var det ingen motkandidater til gruppeledervervet. Det formelle valget skjer først på Arbeiderpartiets gruppeledermøte på mandag.

Frode Jacobsen rykker inn på Stortinget som vara for Jonas Gahr Støre. Nå skal hans plass som leder av finanskomiteen og gruppeleder i bystyregruppen til Ap fylles.

Tre favoritter

Mandag skal også ny varaordføre velges, opplyser Frode Jacobsen til Aftenposten. Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam ble valgt inn på Stortinget i høst, men en har ventet med å finne hennes erstatter til regjeringskabalen var landet.

Det er tre klare favoritter til vervet som Oslos varaordfører: Abdullah Alsabeegh, Line Oma og Jon Reidar Øyan.

En valgkomite ledet av partisekretær i Oslo Ap, Øyvind Slåke, kommer med sin innstilling søndag.

Alle de tre kandidatene bekrefter overfor Aftenposten at de har lyst på vervet.

Valget av Halse kan likevel utløse en diskusjon.

Line Oma er en av tre favoritter til å bli varaordfører i Oslo etter Kamzy Gunaratnam.

Få kvinner, ingen med minoritetsbakgrunn

Med Halse som gruppeleder risikerer Oslo Ap å ende opp med menn i svært mange lederposisjoner. Både lederen av Oslo Ap (Frode Jabobsen), partisekretæren (Øyvind Slåke) og byrådslederen (Raymond Johansen) er menn.

To av Arbeiderpartiets fire byråder er riktignok kvinner: Rina Mariann Hansen og Victoria Evensen. Oslo Ap har vedtektsfestet at det skal være kjønnsbalanse blant deres byråder.

Øyvind Slåke, som leder valgkomiteen, vil ikke si om dette er noe komiteen vil ta hensyn til i innstillingen.

– Nå skal valgkomiteen og i siste omgang bystyregruppen gjøre sine valg. Jeg ønsker ikke å kommentere noen kandidater eller profiler nå, sier Slåke til Aftenposten.

Han vil ikke kommentere hvor mange kandidater det er til vervet som varaordfører. Han påpeker at alle Oslo Aps tolv faste bystyremedlemmer er valgbare.

Oma: – Viktig med kvinner i fremskutte posisjoner

Line Oma sier til Aftenposten at hun synes det er viktig at det er kvinner i fremskutte posisjoner.

– Her er det et ledig verv i en fremskutt posisjon. Da synes jeg det er viktig å få inn en kvinne, sier Oma, som sier hun har veldig lyst på vervet.

– I politikken generelt er det vanskelig å få kvinner til å stille til valg i fremskutte posisjoner, og få de valgt. Det er kanskje enda vanskeligere med kvinner med små barn. Jeg vil være et talerør for småbarnsforeldre og alle som er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Jeg er også opptatt av likestilling og tror varaordførervervet vil være en kjempeplattform til å snakke om likestilling, forteller Oma, som har sittet i bystyret i to år.

Men ikke bare er kvinner underrepresentert i de ledende vervene. Med Kamzy Gunaratnam på Stortinget er det ingen med minoritetsbakgrunn i fremtredende verv i Ap på Rådhuset.

Det har Alsabeegh, som har flyktningbakgrunn fra Bahrain lyst til å gjøre noe med. Alsabeegh har også lang erfaring fra Oslo-politikken, og har sittet i bystyret siden 2011.

– Jeg er opptatt av at partiet skal representere hele Oslo. Jeg tror det er sunt for vårt demokrati om vi har mangfold i representasjonen, både med tanke på kjønnsbalanse, ulike bakgrunner og geografisk tilhørighet i byen. Vi vet at mange i ytre by stemmer på Ap. Å ha representanter derfra i sentrale verv er viktig.

Frontfigur for LHBT+

Underskudd av kvinner og minoriteter kunne tale for Oma eller Alsabeegh som varaordfører. Samtidig vil også valget av Jon Reidar Øyan, som i mange år har stått i front i homobevegelsen, ha en viktig symboleffekt.

I en SMS til Aftenposten skriver Øyan det selv slik:

– Oslo er en mangfoldig by. Oslo har den høyest antall befolkning som definerer seg som LHBT+ i Norge. I Oslo består 48 prosent av husholdningene av én person. Som singel, åpen homo og aleneboende vil jeg også være en god representant for alle disse.

Han gjør det også klart at han gjerne tar på seg vervet:

– Jeg har stått på barrikadene for likestilling, inkludering og mangfold i 20 år. Det hadde vært en stor ære å få bli varaordfører i Oslo.