I snart ett år har naboene stirret på en byggeplass. Nå er de fanget i en krangel mellom kommunen og utbygger.

Det skulle vært lekende barnehagebarn som møtte deg i bakgården til Grünerløkkas nye boligkompleks. Isteden: Grus, gjerder og et enormt tomt område.

Beboerne i Mills-kvartalet må stort sett se bakgården sin gjennom gitter. I anledning Aftenposten-besøket har styreleder Anders Figenschow sneket seg på innsiden.

25. des. 2021 07:16 Sist oppdatert nå nettopp

Hva passer vel bedre i julen enn synet og lyden av barn som leker i snøen? I hvert fall ikke en tom byggeplass, spør du styreleder Anders Figenschow.

Etter to år med bygging, skulle han i april endelig flytte inn i Grünerløkkas nye prestisjeprosjekt: En massiv krone av fem store boligblokker rett ved Sofienbergparken, med totalt 147 leiligheter i seg. Juvelen i midten? En barnehage over to etasjer med en stor lekeplass, som også naboene skulle få bruke.