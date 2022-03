Kan bli opp til 15 varmegrader i helgen

Vårværet er seg selv likt. Det vil gå fra utepilsvennlige tilstander til vinterkulde på én uke.

Nora Salvesen fra Stavanger, Sanna Fiskum Ness fra Trondheim og Julia Hammerlund fra Asker hadde satt seg til rette i solveggen på Akershus festning torsdag kveld.

De siste dagene har folk på Østlandet kunnet kjenne vinterdvalen slippe taket. Solen har varmet godt på dagtid.

Likevel lurer minusgradene rundt hjørnet. Over helgen vil mange finne frem vinterjakken igjen, advarer vakthavende meteorolog på Meteorologisk institutt, Martin Granerøen.

Men: Vårklare Oslo-folk trenger ikke ta kuldesorgen på forskudd. I helgen kan det bli temperaturer opp mot 15 grader.

– Det er et høytrykk ute i havet som gjør at vi har hatt et fint vær. Dette vil fortsette ut i helgen. Det kan være noe tåke fra morgenen som ligger til ute på formiddagen, sier Granerøen.

På værsidene lyser en grå sky opp når man titter på helgens prognose. Likevel sier Granerøen at skydekket kan bli så tynt at solen skinner gjennom.

Kaldt, men solen blir

Frem til helgen vil været holde seg tørt og vi kan få temperaturer opp mot ti til femten grader.

Torsdag rigges uteserveringene for vårslippet på Grünerløkka.

Mens helgens vær kan tilrettelegge for hagesyssel og utepils, vil nordavinden trekke østover neste uke og gi et kuldegufs over landsdelen. Det vil fortsatt være tørt og lange perioder med sol, men fra mandag blir det altså kaldere.

– Vi kan komme til å se temperaturer ned i minus fem og seks grader om morgenen i Oslo. Det kan være greit å finne frem vinterjakken igjen. Utover dagen vil gradestokken komme seg over i plussgrader, men trolig ikke mer enn seks varmegrader, sier Granerøen.

«Fools spring», kalles det ofte på engelsk. For en stakket stund trodde man at det virkelige sesongskiftet var på trappene, men ble skuffet med et siste innrykk av kong vinter. Riktignok kan det være gode nyheter for skientusiastene som ønsker seg snødekke i påsken.

Kanskje kommer kong vinter? Her fra påskefjellet på Rondane i fjor.

Nysnø i nord og vest

I resten av landet har det ikke vært like solfylt. Det vil fortsatt være mye regn i Troms og Nordland. Til helgen vil man i den nordligste landsdelen få snøbyger.

Også i Midt-Norge vil man få regn frem mot helgen, før det skifter og blir til sludd og snøbyger. På Vestlandet blir været mer variert. I noen områder i vest kan man få nysnø, i de høyere områdene. Dog ikke i Bergen, der dette naturligvis vil kulminere i regn. Til uken vil byen også oppleve kaldere temperaturer, men da vil det være tørrvær.