Rev den gamle og brukte 35 millioner på ny Huk-kiosk. Den har stått tom hele sommeren.

Bymiljøetaten innrømmer at tilbudet på Huk har vært mangelfullt i sommer, men har som mål at kafeen skal åpne i løpet av høsten.

Det nye kafébygget på Huk sto klart i mai. Likevel har det holdt stengt hele sommeren.

20. sep. 2021 11:34 Sist oppdatert nå nettopp

Huk på Bygdøy er én av Oslos mest populære badeplasser. I fjor høst startet Oslo kommune byggingen av et nytt kafébygg der ute.

Friområdet hadde fra før av en liten kiosk og et par toaletter. Disse var i dårlig stand og ble derfor revet til fordel for et nytt, arkitekttegnet «servicebygg» med toaletter, kiosk og garderobe for Huks livreddere.