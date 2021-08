Full utrykning til Skøyenåsen etter skyteepisode – to personer er skadet

To personer skal være skutt. Øyenvitner forteller Aftenposten at en tatovert mann løp mot byen.

Gjerningsmannen har trolig løpt ned denne trappen og videre ned mot blokken i bakgrunnen, ifølge øyenvitner på stedet som Aftenposten har snakket med.

15. aug. 2021 20:54 Sist oppdatert nå nettopp

De to er sendt til Ullevål sykehus. Én person skal være alvorlig skadet, den andre lettere skadet, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til NRK.

Det ble avfyrt skudd på Skøyenåsen T-banestasjon. Politiet fant én person som var skutt på stasjonen. Kort tid etter fant de én til.

Politiet leter med hund etter en mistenkt som vitner skal ha sett løpende mot denne blokken.

Politiet søker med hundepatruljer i området rundt en boligblokk ved Skøyenåsen.

Øyenvitner på stedet forteller Aftenposten at en mann løp langs T-banesporet, hoppet over et gjerde og løp videre i retning sentrum. Han skal ha vært kledd i mørk shorts og mørk jakke og hadde tatoverte bein. Han skal ha løpt ned en trapp, langs en gangsti ved Håkon Tveters vei 13. Vitnene forteller også at han lukket jakken, som for å skjule noe.

Politiet søker i området rundt blokken med hundepatruljer. Det ser også ut til at de har gått inn i boligblokken i Håkon Tveters vei 13.

– Situasjonen er svært uoversiktlig, og ingen er pågrepet, sier Lie til NTB.

Både patruljebiler fra politiet og ambulanser var raskt på stedet. 1 av 3 Foto: Sigmund Nordal

Fikk mange meldinger om skudd

Nødetatene rykket søndag ut til Skøyenåsen T-banestasjon. De fikk inn mange meldinger om at det ble avfyrt skudd på T-banen, skriver de på Twitter.

Det er blant annet væpnede deltastyrker og to politihelikoptre til stede, ifølge Aftenpostens journalist på stedet. Tre ambulanser er kommet, flere patruljebiler og innsatsleder fra brannvesenet. Området er sperret av og vitner avhøres.

I alt er det omtrent ti politibiler i området.

Politiet har startet bred etterforskning i saken. De sikrer åstedet og eventuelle bevis, og gjennomfører avhør.

– Vi har fortsatt et stort søk i området etter involverte parter, skriver politiet på Twitter kl. 21.31.

Hendelsen gjør også at T-banens Linje 3 nå er stanset i begge retninger. Sporveien opplyser til Aftenposten at t-banen vil være stengt i omtrent én time til.