To personer skutt og skadet på Skøyenåsen - en person pågrepet

En person er pågrepet etter at to unge menn ble skutt i en T-banevogn i Oslo. Politiet sier de vil undersøke om skytingen kan være rasisisk motivert.

Politiet pågriper en mann i nærheten av Skøyenåsen T-banestasjon der to menn ble skutt søndag kveld.

15. aug. 2021 20:54 Sist oppdatert 6 minutter siden

Ved 22-tiden søndag meldte politiet at en person var pågrepet etter skytingen på Skøyenåsen.

Politiet skriver på Twitter at «ut fra opplysningene vi har tyder det på at det er rett mann og at han handlet alene. Personen ble pågrepet i nærheten av åstedet. Vi jobber fortsatt med å avklare om det er flere gjerningspersoner».

Det er en mann i 30-årene som er pågrepet. Politiet opplyser at de har kjennskap til vedkommende.

Det ble avfyrt skudd inne på T-banen, får Aftenposten bekreftet. Hendelsen skjedde på Skøyenåsen T-banestasjon.

Politiet fant først én person som var skutt på stasjonen. Kort tid etter fant de én til.

De to, som er unge menn på 18 og 20 år, ble sendt til Oslo universitetssykehus Ullevål. Det ble først meldt at den ene var alvorlig skadet og den andre lettere skadet. Senere er det opplyst at begge er alvorlig skadet, men at tilstanden betegnes som stabil.

Politiet bekrefter overfor Avisa Oslo at de har funnet et våpen etter hendelsen.

Gjerningsmannen har trolig løpt ned denne trappen og videre ned mot blokken i bakgrunnen, ifølge øyenvitner på stedet som Aftenposten har snakket med.

Politiet: Partene kjente ikke hverandre

Da Aftenposten snakket med politiet ved 23.30-tiden, kunne de fortelle at den pågrepne er en kjenning av politiet. Politiet hadde de ingen indikasjon på at ofrene og den mistenke har noen relasjon.

De to som ble skutt har utenlandsk opprinnelse, skriver NTB. Den pågrepne er en hvit mann. Ifølge VG vil politiet undersøke om handlingen kan være rasisisk motivert.

– Det er noe vi undersøker. Vi kjenner ikke intensjonen bak handlingen, så det er helt naturlig å ha i bakhodet om dette er rasistisk motivert eller hatkrim, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG.

Politiet opplyser at de foreløpig ikke har noen indikasjon på at partene kjente hverandre fra før, eller hva som var foranledningen til skytingen.

Øyenvitner på stedet forteller Aftenposten at en mann løp langs T-banesporet, hoppet over et gjerde og løp videre i retning sentrum. Han skal ha vært kledd i mørk shorts og mørk jakke og hadde tatoverte bein. Han skal ha løpt ned en trapp, langs en gangsti ved Håkon Tveters vei 13. Vitnene forteller også at han lukket jakken, som for å skjule noe.

forrige









fullskjerm neste Politiet lette med hund etter en mistenkt som vitner skal ha sett løpende mot denne blokken. 1 av 4 Foto: Jan Gunnar Furuly

Fikk mange meldinger om skudd

Nødetatene rykket ved 20.15-tiden søndag kveld ut til Skøyenåsen T-banestasjon. De fikk inn mange meldinger om at det ble avfyrt skudd på T-banen, skriver de på Twitter.

Det var blant annet væpnede politifolk fra beredskapstroppen og to politihelikoptre til stede, ifølge Aftenpostens journalist på stedet. Tre ambulanser kom til stedet, flere patruljebiler og innsatsleder fra brannvesenet. I alt var det omtrent ti politibiler i området.

Sent søndag kveld skriver politiet på Twitter at det var mange personer i nærheten da skytehendelsen skjedde.

«Det er helt naturlig å oppfatte denne situasjonen som svært dramatisk. Politi og helse har vært i kontakt med mange, men det kan være behov for ytterligere oppfølging for enkelte. De bes kontakte legevakt, tlf. 116117.»

Hendelsen gjorde at T-banens linje 3 ble stanset i begge retninger søndag kveld.

Væpnede deltastyrker rykket ut til Skøyenåsen søndag kveld.