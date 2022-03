I 2019 jublet de over fullt gjennomslag i Oslo bystyre. Tre år senere er ingenting skjedd.

Alle Oslos partier stemte for å fjerne en bom i nabolaget på Oslo vest. Snart tre år senere står den der fortsatt.

Bystyret har vedtatt å fjerne bommen innerst i Svenstuveien i Midtstuen i Oslo. Naboene bak innbyggerforslaget synes det er uforståelig at vedtaket ikke følges opp. Her ved Einar Bøhmer med barna Kristin og Erik, Per Brander og Trine Ruud.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Stig B. Hansen Fotograf

7. mars 2022 07:51 Sist oppdatert nå nettopp

– Folk er superfrustrert. Alle spør meg om det ikke skal skje noe snart, men jeg må bare si at jeg vet ikke. Det begynner å bli flaut, sier Trine Ruud til Aftenposten.

I 2019 var hun en av initiativtagerne bak et innbyggerforslag til Oslo bystyre. De ba om at en bom øverst i Svenstuveien på Midtstuen måtte fjernes. 470 personer skrev under på forslaget. Det er 170 flere enn det som kreves for å fremme et innbyggerforslag.