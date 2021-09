Fredag morgen kan Oslos gater være fylt av tusenvis av «spøkelseselsparkesykler»

Ryde, Voi, Bolt og Lime er fire av tolv aktører som har fått tillatelse til å drive med elsparkesykler i Oslo. Fredag kan døde sparkesykler fylle fortauer og gater i hovedstaden.

Natt til fredag trer Oslos nye elsparkesykkel-forskrift i kraft. Da skal tilgjengelige elsparkesykler reduseres fra 23.000 til 8000. Men det er ikke sikkert de forsvinner fra gatene.

Natt til fredag trer Oslos nye elsparkesykkelregler i kraft. I det ligger det blant annet at 12 elsparkesykkelaktører skal dele 8000 enheter mellom seg.

I dag er det rundt 23.000 elsparkesykler i Oslos gater. Men det er ikke sikkert at de forsvinner over natten.

I stedet kan tusenvis av elsparkesykler bli stående på gaten som «spøkelseselsparkesykler» som ikke kan tas i bruk.

Vil håndheve antallsregel først onsdag

Dette er fordi Bymiljøetaten ikke kommer til å håndheve antallsregelen på 667 kjøretøy pr. aktør i bybildet før onsdag neste uke.

Det kommer frem i et brev fra Bymiljøetaten til aktørene som Aftenposten har fått tilgang til.

I brevet skriver Bymiljøetaten likevel at de «forventer at hver aktør har maksimalt 667 kjøretøy tilgjengelig for utleie fra 10. september. Eventuelle kjøretøy utover dette antallet, som fremdeles er ute i byen, må gjøres utilgjengelig for bruk av publikum».

Dermed kan aktørene velge å deaktivere samtlige elsparkesykler som overstiger den 667. sykkelen, og hente dem inn innen onsdag.

Elsparkesyklene som ikke er aktivert kan bli tauet inn etter veitrafikklovens bestemmelser om de er parkert feil når de blir deaktivert.

Voi roser beslutning

Altså kan aktørene velge å deaktivere overflødige elsparkesykler fremfor å rydde dem vekk fra gatene natt til fredag.

Voi, som er en av tre aktører som har gått til sak mot Oslo kommune for de nye elsparkesykkelreglene, roser Bymiljøetatens beslutning om at oppryddingen kan skje over tid.

– Det er bra at Bymiljøetaten legger opp til at utleieaktørene skal få litt tid på seg til å redusere og fjerne eventuelt overtall av elsparkesykler gitt at forskriften slik den står nå trer i kraft, sier Voi-sjef Christina Moe Gjerde.

Tre elsparkesykkelselskaper (Voi, Tier og Ryde) har tatt kommunens innstramming til retten og begjært såkalt midlertidig forføyning.

Kjennelsen fra Oslo tingrett er ventet å komme fredag.