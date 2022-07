Da barene stengte ved midnatt, skjedde det noe overraskende

Kriminaliteten gikk ned da Oslos uteliv var helt stengt. Men da barene fikk holde åpent til midnatt, skjedde det motsatte.

Fra mars 2020 og i nesten to år fremover hadde Oslo flere perioder med strenge restriksjoner på alkoholsalg fra utesteder. Nå viser det seg at på dager der utestedene stengte ved midnatt, økte kriminaliteten.

21 minutter siden

På grunn av smittesituasjonen i Oslo hadde byen flere perioder med full skjenkestopp under koronapandemien. I noen perioder var det delvis skjenkestopp. Da stengte utestedene ved midnatt.

Nå har forskere sett på hvordan mindre tilgang til alkohol i byen påvirket kriminaliteten.

Da Oslo innførte nedstengning med full skjenkestopp, falt kriminaliteten kraftig. Blant forbrytelsene som forskerne har studert, var det en nedgang fra rundt 170 anmeldelser om dagen til rundt 100 om dagen. For voldsforbrytelser var reduksjonen fra cirka 20 til 15.

Men situasjonen endret seg på dager med delvis skjenkestopp. Da pubene stengte ved midnatt, gikk antall forbrytelser i gjennomsnitt opp med 1,1 pr. dag.

– Vi kan ikke med sikkerhet fastslå hvorfor det var slik. En hypotese er at da pubene stengte ved midnatt, fortsatte folk å feste på andre steder. Mens på puber er det regler for alkoholservering og vektere for å passe på ro og orden, har man ikke disse reguleringene på private steder. Det kan ha ført til mindre kontroll og mer kriminalitet.

Det sier Manne Gerell. Han er forsker ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo (UiO) og jobber også på Malmö universitet.

Les også I Stockholm blir eks-kriminelle flyttet og må love å holde seg borte fra kriminelle. I Oslo skal de hjelpes der de bor.

Mer narkotika

Sammen med forskerne Annica Allvin, Michael Frith og Torbjørn Skardhamar har Gerell skrevet en rapport om temaet. De har sett på kriminaliteten i Oslo i 2020 og sammenlignet det med 2019. Rapporten er nå publisert i Nordic Journal of Criminology.

Dette bildet fra julebordsesongen i 2020 viser at Oslo sentrum var så å si folketom. På dager med null skjenking gikk kriminaliteten ned, men ikke på dager med skjenking til midnatt.

Forskerne har justert funnene med tanke på variabler som ukedager og årstiden. Det betyr for eksempel at en mandag i mars 2020 ikke er sammenlignet med en lørdag i mars 2019.

– Hva slags kriminalitet har økt i perioden utestedene stengte ved midnatt?

– Tyverier, narkotikarelaterte saker og ordensforstyrrelser hadde en signifikant økning. Vi har også registrert økning i vold, men der var den ikke så signifikant, svarer Gerell.

At en endring er signifikant, betyr at det ikke er så sannsynlig at det bare er en tilfeldig endring.

Les også De er unge og voldelige. Politiet mener «Ahmed» er én av dem som kjemper om kontrollen i Oslo sentrum.

Kan ha erstattet alkohol med narkotika

Flere narkotikasaker i perioder med delvis nedstengning kan ha vært et resultat av at folk har gått over til narkotika da alkohol ble mindre tilgjengelig.

– Vi vet samtidig at narkotikasaker og trafikksaker er i stor grad styrt av politiets prioriteringer. Så det er fullt mulig at politiet prioriterte disse feltene da utestedene stengte tidlig, presiserer Gerell.

Manne Gerell er forsker ved Universitetet i Oslo.

Forskerne er ikke overrasket over at kriminaliteten totalt gikk ned i perioden som de har studert.

– Da barene var stengt, ble det registrert færre voldshendelser. Det er ikke så rart siden det var færre folk på byen.

– Kan man si at enda flere restriksjoner på alkoholsalg vil gi mindre kriminalitet?

– Det er ønskelig at folk skal kunne nyte alkohol på utesteder. Derfor vil en større innskrenking være feil vei å gå. I Oslo har man i dag en god balanse mellom skjenkeregulering og mulighet til å ta seg en pils. Jeg tror ikke at folk flest vil ha stengte puber og barer for kriminalitetens skyld, selv om de godtok det for koronaens skyld.

Les også LO-topp krever skjenkestoppen opphevet så snart som mulig

NHO: Underlig med restriksjoner

Ole Michael Bjørndal er fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv. Han er ikke overrasket over at det skjedde mer kriminalitet i perioden da skjenketiden var begrenset.

– Da barene stengte ved midnatt, er det liten grunn til å tro at folk gikk hjem. Vi vet at mange fortsatte festen privat eller aldri dro ut og bare festet hjemme.

– Hva mener dere er viktig lærdom fra funnene i rapporten?

– Alkohol som konsumeres ute på serveringssteder, konsumeres i mer kontrollerbare former. Utelivet har for eksempel en plikt til å nekte servering til personer som har fått nok alkohol, mens dette i liten grad skjer i privat sammenheng, svarer Bjørndal.

– Utestedene fikk jo også gjennomgående skryt av norske kommuneleger for smittevernet sitt. Derfor opplevdes det underlig for mange at utestedene fikk restriksjoner og ble stengt ned igjen og igjen, med tap av ansatte og likviditet. Denne rapporten vitner jo om ytterligere negative konsekvenser av dette tiltaket. Det er dermed grunn til å tro at konsekvensene av tiltaket er større enn nytten, og næringen må gis tilliten til å kunne holde åpent også ved smitteøkning, sier Bjørndal.

Aftenposten har også vært i kontakt med Oslo politidistrikt. De ønsker ikke å kommentere funnene i rapporten.