Bjørgen ber folk komme seg på ski. Her kan du gå på ski i Oslo-traktene.

Marit Bjørgen gikk runde på runde i to timer i Holmenkollen onsdag. Flere løypeanlegg i Oslo-området tilbyr nå godt skiføre.

Marit Bjørgen var ute i timer i løypene i Holmenkollen onsdag formiddag. Staking på blanke ski er vinterens disiplin.

1. des. 2021 15:54 Sist oppdatert nå nettopp

Den første vintermåneden åpner med skiføre flere steder i Oslo-området.

– Jeg syns det var knallfint, sier Marit Bjørgen til Aftenposten etter å ha staket opp bakken bak hoppbakken ved Midtstuen.

Det var trikkeskinner, strøkne skøyteløyper og bra med folk i den korte rundløypen, som var rundt 700 meter i Holmenkollen onsdag formiddag. Allerede til helgen kan rundløypen bli tre ganger så lang.

For skistjernen var den korte runden likevel lang nok til en økt på to timer.

– Det blir noen runder, men jeg har gått litt sammen med Johaug først. Så da gikk timene fort, sier Bjørgen.

41-åringen var fornøyd med årets første skiøkt i nærområdet. Nå oppfordrer hun skisugne folk til å komme seg ut i løypene.

– Det er bra jobbet med løypene. Det er litt færre folk nå, men det var mange folk her tidligere, sier Bjørgen, som ble VM-dronning i de samme løypene i 2011.

Det er ennå ikke kjørt løyper fra Midtstuenbakken til skistadion. Men Arild (foran) og Erlend Svalbjørg skøytet opp fra stadion til rundløypen litt lenger opp i terrenget.

Flere muligheter

Det kalde været sørger for at det nå produseres snø for full maskin en rekke steder i og rundt Oslo. Det opplyser Oslo kommune og Skiforeningen.

Varingskollen i Hakadal har 2,5 kilometer rundløype.

Ringkollen ved Hønefoss, i nordlige deler av Nordmarka, har en rundløype på 1,7 kilometer.

Greverud golfbane i Oppegård har 400 meter rundløype.

Det er også en runde på Linderudkollen. Men det lite vann i det lokale tjernet, som gjør at de må begrense snøproduksjonen til langrennsløypene.

Samtidig pågår det også snøproduksjon blant annet i Sørkedalen, Fossum, Eid gård utenfor Asker, ved Sognsvann, Lillomarka Arena, Røa og Skullerud.

– Det er nok kunstsnø til å leke seg på ski med barna også, der det ikke er preparert løyper ennå, sier seksjonssjef Knut Johansson i Bymiljøetaten.

Det jobbes for fullt med å utvide løypenettet i Holmenkollen denne uken.

Utvidet løypenettet

Planene til løypemannskapet i Holmenkollen er at de skal lage en stadig større rundløype i dagene fremover.

– Vi håper å få koblet på løypene til og fra stadion, slik at folk kan begynne og avslutte turen der. Vi jobber også med å få snø i bakkant av stadion, forbi Kongestatuen og opp i bakken forbi den gamle peisestuen, sier Håvard Ellingsen.

Han er seksjonsleder for Holmenkollen nasjonalanlegg i Oslobygg KF. Han forteller at dagens kalde værsituasjon kan bety at det blir en rundløype på rundt to kilometer i nasjonalanlegget allerede til helgen. Det er i alle fall håpet hans. Og løypene er åpne for alle som vil gå kommende helg.

Ellingsen sier at de helst vil ha 30–40 centimeter med snøsåle før de begynner å kjøre med løypemaskinen. Etter kommende helg vil de jobbe videre for å utvide løypenettet. Med optimale forhold kan de kanskje tilby fem kilometer rundløype i anlegget i Kollen i løpet av to til tre uker.

– Det er vanskelig å si med vær og vind, sier Ellingsen om snøproduksjonen.

Tord Asle Gjerdalen skulle gå fire timer i en rundløype på 700 meter i Holmenkollen.

Fire timer på ski

En lengre rundløype vil garantert glede de fleste skiløpere. Men enkelte var imidlertid klare for svette langøkter i selv den minste rundløype. Tord Asle Gjerdalen (37) vant Vasaloppet sist vinter. Onsdag var han midt i en fire timer lang stakeøkt, da han ba Aftenposten ta rundetiden i Holmenkollen.

– Da får jeg dra på litt, sier Gjerdalen.

Klokken viste to minutter og 16 sekunder i det han var tilbake på samme punkt. Det betyr at langløperen i løpet av økten planla å gå over 100 runder onsdag.

Andre ville si seg fornøyd med rundt ti runder. Danske Jens Bojsen-Møller hadde fått lånt seg noen ski og sko, ettersom han var på besøk i Oslo. Han påpekte at han nok var «første dansken i bakken».

– Det har ikke vært mulig for meg å gå på ski de to siste årene på grunn av koronapandemien. Så jeg ser veldig frem til å gå på ski igjen, sier Bojsen-Møller.

Noen runder senere var dommen klar.

– Det er superforhold. Det er perfekte og harde spor, sier Bojsen-Møller.

Danske Jens Bojsen-Møller koste seg på ski i Holmenkollen onsdag. Han håper å være tilbake i Norge ved juletider for å gå mer på ski.

Lite snøvær

Selv om kunstsnøløypene blir stadig lengre vil det trolig drøye før det blir skiføre innover i Nordmarka. Snøfallet på 5–6 centimeter denne uken var for lite til at det ble natursnøføre rundt Oslo.

– Litt av poenget med snøproduksjonen er å sikre skiskolene, men også kveldsturen til folk. Da kan man stikke ut og ta en del runder en times tid, for å lufte hodet. Det skal ikke være for lang reisevei slik at det er lav terskel, sier løypesjef Hege Blickfeldt Sheriff i Skiforeningen.

Vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes, ved Meteorologisk institutt, foreller at den kalde værtypen vil vedvare.

– Snøproduksjonen ser ikke forgjeves ut. Det ser ut som det blir kaldt fremover. Det blir i alle fall ikke smelting. men det blir heller ikke mye påfyll av natursnø, sier Moxnes.

Det ligger an til en skyet værtype til helgen og det kommer kanskje litt snø fredag eller lørdag. Men dette er usikre prognoser, påpeker meteorologen.

Også i neste uke kan det bli ned mot femten minusgrader om natten. Det blir trolig en tørr værtype.

– Det kommer nok ikke store mengder snø i overskuelig fremtid, sier Moxnes.