Oslos nye varaordfører: - Jeg håper å sende et signal til ungdommene på Holmlia og Mortensrud

Abdullah Alsabeehg vant kampen om varaordførervervet i Oslo. – Veien fra asylmottaket på Klemetsrud til Rådhuset har for meg vært en veldig lang vei, sier han.

Abdullah Alsabeehg er Oslos nye varaordfører. Her på vei inn på møtet som avgjorde kampen om posisjonen.

18. okt. 2021 17:50 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Tre kandidater kjempet om plassen som varaordfører i Oslo: Abdullah Alsabeehg (35), Jon Reidar Øyan (40) og Line Oma (34).

Til slutt var det Abdullah Alsabeehg som vant voteringen. Alsabeegh fikk 15 stemmer. Motkandidatene Jon Reidar Øyan og Line Oma fikk henholdsvis seks og to stemmer.

Vervet ble ledig etter at den tidligere varaordføreren Kamzy Gunaratnam ble valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Kom som flyktning

Abdullah Alsabeehg kom som flyktning til Norge fra Bahrein som treåring.

– Veien fra asylmottaket på Klemetsrud til Rådhuset har for meg vært en veldig lang vei. Og den har ikke vært fri for utfordringer, sier han til Aftenposten.

35-åringen bor og er oppvokst på Holmlia.

– Jeg håper jeg sender et signal til alle der ute, og til ungdommene jeg møter på Mortensrud og på Holmlia, om at det er mulig å lykkes i vårt samfunn. At man må stå på for å få rettighter, muligheter og for å knuse glasstaket, sier han.

– Hva vil være dine hjertesaker som varaordfører?

– Jeg ønsker å få ned forskjellene i Oslo, og jeg ønsker å gi alle like muligheter. For meg er skolepolitikken veldig viktig, at vi har en god skole i hele Oslo. Vi må også sikre alle arbeid og boliger, sier han.

Line Oma stilte også til valg som varaordfører i Oslo.

Kampvotering

Aldri tidligere har det vært slik kamp om vervet som varaordfører.

Selv ikke valgkomiteen ledet av partisekretær i Oslo Ap Øyvind Slåke klarte å bli enige. De leverte søndag en delt innstilling. Flertallet på tre av komitémedlemmene ønsket seg Jon Reidar Øyan mens to av medlemmene ville ha Abdullah Alsabeehg som hovedstadens neste varaordfører.

Da innstillingen var klar, varslet Line Oma at hun også ville stille til valg som varaordfører. Valgkomiteen hadde innstilt Oma som nestleder i Aps partigruppe.

– Jeg kommer ikke til å gi meg på kvinnerepresentasjon. Jeg vil at folk som er opptatt av likestilling, skal få lov til å stemme på det, sa Oma til Aftenposten.

En av motkandidatene, Jon Reidar Øyan, før møtet i Oslo mandag kveld.

Ingen kvinner, ingen med minoritetsbakgrunn

Oma pekte på at Oslo Ap ut fra innstillingen ville ende med menn i alle de fem mest fremskutte posisjonene: Byrådsleder, fylkespartileder, gruppeleder, fylkessekretær og varaordfører.

Ut fra innstillingen var det heller ingen i de fem sentrale posisjonene med minoritetsbakgrunn.

På møtet mandag ble også Andreas Halse (44) valgt til gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe etter Frode Jacobsen. Vervet blir ledig etter at Frode Jacobsen blir fast møtende vara på Stortinget for Jonas Gahr Støre etter at Støre går inn i regjering. Halse ble valgt uten motkandidat.

Alle Aps folkevalgte, totalt 12 representanter og Aps 14 vararepresentanter hadde stemmerett på møtet. Det samme hadde én representant fra AUF og to fra fylkeskontoret.