To norske loser sørget for å få gigantskipet trygt inn til byen. «Dybden er den store utfordringen.»

Gjennom det smale Drøbaksundet må alle skip passere som skal til Oslo. Også det gigantiske krigsskipet USS Gerald R. Ford.

Hangarskipet passerte Oscarsborg festning tidlig onsdag formiddag.

24.05.2023 10:34 Oppdatert 24.05.2023 12:05

USS Gerald R. Ford kom onsdag til Oslo. Det er verdens største krigsskip, og den nyeste stoltheten til det amerikanske sjøforsvaret.

Giganten er hele 337 meter lang. Flydekket er 333 meter langt og skroget 41 meter bredt. Dette skipet gikk onsdag formiddag gjennom Drøbaksundet, den smaleste delen av Oslofjorden, for å komme inn til Oslo.

Skipet går 12 meter ned i vannet. Vanndypet i Drøbaksundet er bare 19 meter.

Det er grunn til å tro at det ble stille på broen når hangarskipet skulle navigeres gjennom det smale sundet. Men to loser om bord skulle sørge for at alt går etter planen.

Og losene har forberedt seg, forteller Kystverket i en pressemelding.

– Det har blitt loset inn cruisefartøy som er like store, men de har ikke gått like dypt. Så det er dybden som er den store utfordringen. Hangarskipet holder seg marginalt innenfor maksdybden i seilingsforskriften for Oslofjorden, forklarer losene i en pressemelding.

God dialog for å finne trygg rute

Det begynte med en henvendelse til Kystverkets lostjeneste om det er praktisk mulig å ta det gigantiske fartøyet inn til Oslo.

– I henvendelsen kom de med et forslag til rute som vi vurderte til å ikke være dyp nok, forteller losene.

De kom da med sine innspill tilbake.

– Gjennom dialog endte vi opp med en rute som både vi i Lostjenesten og fartøyet er tilfreds med, forklarer de.

I dag går all skipstrafikken til og fra Oslo forbi det relativt smale farvannet nordøst for Oscarsborg, mellom Oscarsborg og Håøya t.v. i bildet og fastlandet nord for Drøbak.

Fakta Losen – kapteinens «nautiske veileder» Losen er kapteinens nautiske veileder i navigering og manøvrering. Selv om losen i dag har tilgang til stadig mer avanserte digitale verktøy, er det fremdeles kompetanse rundt farled og kyst, værforhold og seilingsrutiner som er hovedproduktet som tilbys fra losen og Kystverket. Lostjenesten utfører om lag 40 000 oppdrag i året, og har 25 losstasjoner i Norge, fra Svinesund til Grense Jakobselv. Tjenesten er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året. Kystverkets tre losformidlingssentraler er lokalisert i Horten, Kvitsøy og Lødingen. Losformidlingssentralene planlegger og koordinerer innmeldte losoppdrag. Kilde: Kystverket Vis mer

Skipet er ute på sitt første operative tokt, og Oslo er aller første besøkshavn. Dette tolkes som et tegn på at USA ønsker å vise tilstedeværelse og avskrekking i nord.

– Det at man nå legger sitt første besøk med sitt nye hangarskip til norske farvann, er veldig positivt for samarbeidet vi har med amerikanerne, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB under et besøk på skipet mandag.

Russlands ambassade omtaler det planlagte hangarskip-anløpet i Oslo som en skadelig maktdemonstrasjon.

Fakta USS Gerald R. Ford USS Gerald R. Ford er oppkalt etter USAs 38. president. Det er det første skipet i Gerald Ford-klassen. Etter planen skal klassen bestå av ytterligere ni skip. Byggingen startet i 2005. I 2017 ble det levert til det amerikanske sjøforsvaret. I årene siden har det blitt utrustet med det ypperste av teknologiske nyvinninger – som for eksempel elektromagnetiske katapulter som hjelper fly med å ta av. Men dette har også bidratt til at skipets ferdigstilling ble kraftig forsinket. Skipet er drevet av to atomreaktorer. Disse driver de fire propellene som gir skipet fremdrift. Skipet er 333 meter langt og 78 meter høyt. Det veier over 100.000 tonn og har en topphastighet på over 30 knop. Det er plass til over 4.500 personer og har over 75 kampfly om bord. Det la ut på sitt første tokt i oktober 2022. Det første fullstendige oppdraget startet 2. mai 2023. Det kostet 13 milliarder å bygge. Skipet følges av tre jagere og en krysser. Kilde: Store Norske Leksikon, NTB Vis mer

En rekke forbud innføres fra onsdag

Onsdag innføres det en rekke forbud i hele Indre Oslofjord. Blant annet er det innført et drone- og flyforbud i luften opp til 3000 fot som Aftenposten tidligere har skrevet.

Forbudet skal trådte i kraft ved midnatt natt til onsdag og varer helt til midnatt natt til tirsdag.

Dette er forbudene som gjelder:

Båtførere skal holde seg 500 meter unna hangarskipet ved inn- og utseiling.

Der det ikke er mulig å holde 500 meter avstand, skal publikum ikke oppholde seg mellom hangarskipet og de eskorterende fartøyene og båtene.

Ved ankring er avstanden 1000 meter til hangarskipet.

Forbudsområder i luften er opp til 3000 fots høyde.

Forbudsområde ved Søndre Akershuskaia er tydelig merket.

I forbindelse med besøket vil flere tusen amerikanske soldater oppholde seg i Oslo.