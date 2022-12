Politiet beskrev drapsofferet som kriminell. Nå reagerer mannens familie.

Politiet sa at drapsofferet var «domfelt for en rekke forhold». Men han er egentlig bare dømt for ett alvorlig lovbrudd. Det skjedde for seks år siden. Mannens familie reagerer på politiets uttalelser.

Klokken 04.18 natt til søndag fikk politiet melding om skudd på Grønland i Oslo. En 28 år gammel mann ble drept.

28-åringen ble drept tidlig søndag morgen. Få timer etterpå kunne politiet berolige befolkningen. Drapet bar preg av å være et oppgjør mellom kriminelle, sa politiet.

Det er en beskrivelse som 28-åringens familie reagerer på. Drapsofferets familie mener at politiets beskrivelse er feil.

– Familien er i dyp sorg. I tillegg opplever de at det er tegnet et uriktig bilde av avdøde i media, sier familiens bistandsadvokat Kaja de Vibe Malling.

Hun sier politiets beskrivelser av 28-åringen har vært en ekstra belastning for familien.

– Familien er skuffet over at politiet har bidratt til dette gjennom uttalelsene på pressekonferansen dagen etter drapet, sier Malling.

Dømt for ett alvorlig lovbrudd

Den drepte 28 år gamle mannen var «domfelt for en rekke forhold», sa politiinspektør Jan Eirik Thommassen søndag ettermiddag.

Aftenposten har fått tilgang til dommene mot 28-åringen.

Han er tidligere domfelt to ganger. Én av dommene er egentlig for en bot han ikke ville godta. Ingen av dommene viser tegn til gjengkriminalitet.

Den første dommen handler om festvold i 2016. Mannen var da 23 år gammel. Under en fest havnet han i en krangel med en annen 19 år gammel mann. Det ble amper stemning, og han slo 19-åringen med knyttet neve to ganger i ansiktet. 19-åringen ble påført to brudd i underkjeven som følge av slagene. I den samme dommen ble han også dømt for å ha «forstyrret omgivelsenes nattero», da han senere på kvelden ropte og skrek så høyt at han forstyrret naboene. Den andre dommen mot 28-åringen er i realiteten en bot som han nektet å akseptere. Den gikk derfor til retten. Saken handlet om at han i 2021 ble bortvist fra et område i Oslo. Noen timer etterpå ble han igjen stoppet av politiet i samme område. Han anket dommen, men ble likevel nødt til å betale.

– Dette kan ikke beskrives som «en rekke forhold». Det er bare én dom for brudd på straffeloven. Og den er fra 2016. Det er seks år siden, sier bistandsadvokat Malling.

Oslo politidistrikt har ikke svart på Aftenpostens spørsmål om grunnlaget for politiets uttalelser om dommene.

-Uriktig uttalelse

Få timer etter drapet, sa politiet at drapet bar preg av å være et oppgjør mellom kriminelle.

– Vi legger til grunn at han tilhørte et kriminelt miljø, sa Thommassen.

Drapsofferets familie reagerer på politiets beskrivelser av 28-åringen.

– Dette gjelder både den uriktige uttalelsen om at avdøde tidligere var «domfelt for en rekke forhold», og at man få timer etter hendelsen beskrev drapet som et mulig oppgjør mellom kriminelle miljøer, sier Malling.

Politiet: Ikke avdekket oppgjør mellom kriminelle miljøer

I dagene etter drapet har politiet endret oppfatning. Søndag mente politiet at drapet så ut som et kriminelt oppgjør. Torsdag kom en ny beskjed.

– Så langt i etterforskningen er det ikke avdekket at drapet er et oppgjør mellom kriminelle miljøer, sa leder for drapsseksjonen Ingebjørg Hansen til Aftenposten.

Hun sa at politiets beskrivelser ble uttalt på grunn av politiets kjennskap til mannen. Hansen sa også at politiet har plikt til å gå ut med informasjon, når en person blir drept på åpen gate.

– Det er viktig å trygge publikum i tilfeller vi mener det ikke er fare for andre, eller å advare i de tilfeller man må det. Derfor informerer politiet publikum i de tilfeller der politiet mener at fornærmede ikke er et tilfeldig offer, sa Hansen.

Politiet understreker at det fortsatt er grunn til å tro at drapet ikke var tilfeldig.

Politiet: – Ønsker å lære

Oslo-politiet skriver i en e-post til Aftenposten at politiet møtte de pårørende onsdag denne uken. På møtet ble politiets håndtering av saken diskutert.

– Vi tar med oss deres synspunkter videre i vårt arbeid og ønsker å lære, skriver påtaleansvarlig Kari Kirkhorn.

Hun skriver også at politiet jobber med å finne motivet og bakgrunnen for drapet.

– I den forbindelse er det også interessant å undersøke fornærmedes bakgrunn, skriver hun.