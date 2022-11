Kamp på nominasjonsmøte i Oslo Frp: Solås slo knock-out på Holstad

Veteranen Henning Holstad utfordret valgkomiteens forslag til listetopp. Men tapte solid for Lars Petter Solås, 41 mot 20.

Kampkandidat Henning Holstad tapte for valgkomiteens forslag til førsteplassen, Lars Petter Solås.

Solås var valgkomiteens forslag, men stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde foreslo en motkandidat.

– Veteranen Henning Holstad, sa han fra sin plass nede i salen.

Også Heidi Hanssen ble foreslått. Men hun trakk seg øyeblikkelig, og ba forsamlingen stemme på Holstad.

– Jeg kalles kontroversiell, og er det nok også, sa Holstad da han presenterte seg for nominasjonsmøtet.

Han minnet om hvordan han i 50 år har ledet arbeidet med «Alternativ jul», som er et tilbud til mennesker som sliter.

– Og det er uten en eneste offentlig krone i tilskudd, sa han.

Men Holstad måtte altså kaste inn håndkleet, og tapte solid Solås.

– Nominasjonskomiteen hadde et meget komfortabelt utgangspunkt med mange dyktige kandidater som har ønsket å stå på listen, sa Tommy Skjervold, som ledet nominasjonskomiteen i Oslo Fremskrittsparti.

I ettertid ble det klart at mange var misfornøyde med Skjervolds arbeid, det ble varslet kampvotering om nesten hele listen.

I dag har Frp fire av de 59 plassene i Oslo bystyre. Derfor er det særlig de øverste plassene det er spenning rundt.

Den største spenningen var rundt førsteplassen på listen. Forslaget fra valgkomiteen var Lars Petter Solås (37). Han har erfaring fra bystyret og jobb som politisk rådgiver i Frps stortingsgruppe.

Men han ble utfordret av veteranen Henning Holstad (71)

I kommunestyrevalget 2019 stilte Bjørn Revil for FNB, nå er han medlem i Frp.

Nyinnmeldt utfordrer

Før sommeren meldte Bjørn Revil overgang til Fremskrittspartiet. Frem til da hadde han representert Folkets parti FNB i bystyret, partiet var tidligere kjent som Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Valgkomiteen plasserte nykommeren på niende plass. Det var han ikke fornøyd med, og varslet på forhånd at han ville kjempe om tredjeplassen. Han visste at han hadde noe støtte, to lokallag foreslo at han skulle få fjerdeplassen.