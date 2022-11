Kamp på nominasjonsmøte i Oslo Frp: Solås slo knockout på Holstad

Veteranen Henning Holstad utfordret valgkomiteens forslag til listetopp. Men tapte solid for Lars Petter Solås, 41 mot 20. Nå har Oslo Frp spikret sine fire på topp.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde slåss for Henning Holstad på Oslo Frps nominasjonsmøte. Men Henning Holstad tapte for valgkomiteens forslag til førsteplassen, Lars Petter Solås.

28. nov. 2022 18:48 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Holstad gikk dermed for annenplassen på listen, men også den tapte han for valgkomiteens foretrukne kandidat, Magnus Birkelund.

Holstad fikk bare 22 stemmer, mot Birkelunds 39.

Tybring-Gjedde ville ha Holstad

Solås var altså valgkomiteens forslag før møtet, men stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde foreslo en motkandidat.

– Veteranen Henning Holstad, sa han fra sin plass nede i salen.

Også Heidi Hanssen ble foreslått. Men hun trakk seg øyeblikkelig, og ba forsamlingen stemme på Holstad.

– Jeg kalles kontroversiell, og er det nok også, sa Holstad da han presenterte seg for nominasjonsmøtet.

Han minnet om hvordan han i 50 år har ledet arbeidet med «Alternativ jul», som er et tilbud til mennesker som sliter.

– Og det er uten en eneste offentlig krone i tilskudd, sa han.

Men Holstad måtte altså kaste inn håndkleet, og tapte solid mot Solås.

Så foreslo Tybring-Gjedde ham til annenplassen.

Men også den tapte Holstad, mot Birkelund.

Lars Petter Solås (39) har sagt han vil ha et mer moderat Frp i Oslo. Nå topper han listen foran lokalvalget neste år.

Ofstad på tredjeplass

Julianne Ofstad fikk tredjeplassen på Oslo Frp-listen. I en kampvotering mot Ombir Upadhyay fikk hun 33 stemmer.

Dermed har valgkomiteens forslag til de tre øverste plassene, vunnet frem på nominasjonsmøtet.

I dag har Frp fire av de 59 plassene i Oslo bystyre.

Derfor er det særlig de fire øverste plassene det var knyttet mest spenning til.

Ingebjørg Bjørnevik vant fjerdeplassen. Hun vant mot Holstad med 31 mot 29 stemmer. Det skjedde ikke uten dramatikk. Først endte det 30 mot 30, da én stemme ble forkastet. Omvalget endte i Bjørneviks favør.

I kommunestyrevalget 2019 stilte Bjørn Revil for FNB, nå er han medlem i Frp.

Nyinnmeldt utfordrer

Før sommeren meldte Bjørn Revil overgang til Fremskrittspartiet. Frem til da hadde han representert Folkets parti FNB i bystyret, partiet var tidligere kjent som Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Valgkomiteen plasserte nykommeren på niende plass. Det var han ikke fornøyd med, og varslet på forhånd at han ville kjempe om andreeplassen. Han visste at han hadde noe støtte, to lokallag foreslo at han skulle få fjerdeplassen.

Men under første avstemning fikk han bare to stemmer, og røk ut i første runde om den sikre plassen.