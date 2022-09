Fra neste uke kan barn reise på samme billett som voksne i Oslo-området

Én voksen kan fra mandag 19. september ta med inntil fire barn på samme kollektivbillett fra klokken 18 på hverdager i Oslo og Viken.

Fra 19. september kan én voksen ta med inntil fire barn på samme kollektivbillett etter klokken 18 på hverdager i Oslo-området. Utvidet grupperabatt for barn og unge er inntil videre et prøveprosjekt som vil evalueres i løpet av 2023, opplyser byrådet.

NTB

16 minutter siden

– Dette er en gladnyhet for unge og barnefamilier, som kanskje sliter litt ekstra med økonomien i disse tider, sier miljøbyråd i Oslo, Sirin Stav, i en pressemelding.

Hittil har denne muligheten kun vært gjeldende i helger og på offentlige fridager. Den nye ordningen er et prøvetiltak og vil gjelde gjennom 2023, etter at Oslo ble enig med Viken om dette.

– Vi er glade for å kunne utvide denne ordningen til også å gjelde hverdager. Det vil senke terskelen for å velge kollektivt, og bidra til at flere barn og unge får gode kollektivvaner, sier fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes (Sp).

– Det vil gi mindre kø, renere luft og reduserte utslipp for alle, påpeker Stav.

Rabatten gjelder ikke med Oslo Pass eller andre spesialbilletter, som for eksempel billetter til arrangementer.

Det var opposisjonen i Oslo bystyret som fikk gjennom den nye ordningen i juni i år. Forslaget ble fremmet Høyre, Folkets Parti, Venstre, Rødt og Frp og fikk støtte fra KrF og Sp.