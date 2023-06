Brannvesenet: – Det må regne enormt mye for at det blir lov med bål på sankthansaften

Fortsatt dårlig nytt for skogen, bøndene og sankthansaften. Tørken består.

Det er stor skogbrannfare på Østlandet. Dette bildet viser et av 11 skogbrannhelikoptre som nå er i beredskap i aksjon for snart to uker siden.

19.06.2023 10:16

Syntes du også det var godt med en liten pause fra klamme klær, gjennomsvett hud og en uslukkelig tørste?

Søndag fikk folk på Østlandet en liten pause fra tropevarme og tørke: Det kom 20 millimeter regn på Toten og i Kongsvinger. Mellom to og ti millimeter i Oslo. Alt ettersom du bor på Blindern eller Bjørnholt.

Men de små dryppene som kom, i tillegg til det som er ventet på Østlandet i løpet av denne uken, er ikke nok til at skogene og jorden blir fuktig nok.

– Det har vært tørt såpass lenge, så langt ned i jorden, og over et så stort område, til at regnet som har kommet nå, har noe å si for skogbrannfaren.

Det sier meteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt til Aftenposten.

Det er fremdeles stor skogbrannfare (oransje nivå) deler av Østlandet, Agder og på Vestlandet sør for Stad. Dette er det høyeste skogbrannfarenivået. Det er gult nivå i Finnmark, Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Og hva med bøndenes avlinger?

– Alt regn er vel godt nytt, men de fleste skulle vel ha ønsket seg mer, sier hun.

Sankthansbål på Malmøya i Oslo for noen år siden. Noe slikt vil det neppe bli i år.

Ingen bål på sankthansaften i Oslo

På torsdag forrige uke innførte Oslo kommune totalforbud mot bruk av ild i skog, utmark og innmark. Det gjelder også flere steder i landet.

Det forbudet står fremdeles, og inkluderer tilrettelagte bålplasser, parker og grøntområder i Oslo. Hverken grill, stormkjøkken eller bålpanner er lov å bruke, bortsatt fra noen få unntak.

Forskriften varer til 30. juni, og det regnet som har kommet nå er ikke tilstrekkelig for at dette oppheves før den tid. Det betyr at det spøker for sankthansbålene i Oslo-området.

– Det skal regne enormt mye for at det ekstraordinære forbudet blir opphevet før fredag, sier pressekontakt Haakon Dueland ved Brann- og redningsetaten i Oslo.

Nedbøren som er meldt til nå er altså ikke nok.