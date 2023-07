Knølhval forvillet seg inn i Oslofjorden: – Det er spesielt

Det er vanskelig å vite eksakt hva knølhvalen drev med, sier biolog.

Lyden av plask ljomet.

En knølhval hadde funnet veien inn til Bunnefjorden, og den tiltrakk seg raskt oppmerksomhet.

Kristian Kanck Kringstad satt og spiste middag da han plutselig hørte snakking og roping nede på vannet. Flere båter hadde klynget seg sammen. Så fikk han øyet på hvalen, og snart fikk han høre den også.

Den plasket med brystfinnene så høyt at den skal ha laget ekko i hele sundet.

En knølhval kan bli 18 meter lang og veie opptil 35 tonn. Den tilhører finnhvalfamilien under bardehvalene, og er kjent for sine spektakulære hopp. Den er ikke uvanlig i Nord-Norge, men er ikke ofte å se i sørlige deler av Norge. Den finnes i alle hav.

Ble litt nervøs

– Det var kult å se. Jeg har aldri sett noe sånt før, sier Kringstad.

Han løp ned, satte seg i kajakken og padlet ut. Hvalen fortsatte å plaske rundt på magen og ryggen, også da Kringstad nærmet seg. Det skal ha stått folk langs hele kysten som fulgte med.

Kringstad tror brystfinnen var lengre enn han selv på sine 190 centimeter.

– Jeg ble jo litt nervøs da den dukket under i to-tre minutter og jeg ikke visste hvor den var. Jeg hadde bare så lyst til å se den, sier Kringstad, som filmet hvalen fra kajakken.

Skulle til Karibia, endte opp i Bunnefjorden

– Det er spesielt med en så stor hval i indre deler av Oslofjorden og helt inne i Bunnefjorden.

Det sier Kjell Isaksen, biolog i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Knølhvalen er ikke uvanlig å få øye på i Nord-Norge, hvor de feter seg opp før de vender sørover mot Karibia eller Kapp Verde, der de føder unger og parer seg.

Denne hvalen har nok forvillet seg inn i Bunnefjorden i stedet. Ifølge biologen observerer man som oftest kun ryggfinnen til knølhvalen, som stikker opp av vannet når den puster.

– Men denne videoen viser at den har ligget i overflaten over lengre tid og slått med brystfinnene. Hva det betyr er ikke godt å si. Men det er ikke helt uvanlig at de gjør dette sier han.

Trolig er dette det andre dokumenterte funnet av en knølhval i indre Oslofjord, sier Isaksen.

Knølhvalenes ryggfinner varierer en del i form. De er artstypiske og bidrar til å gjøre det relativt enkelt å artsbestemme dem. Dette bilde er tatt ved en tidligere anledning i Nord-Norge.

Bør holde avstand

Hvalen er ikke farlig, ifølge biologen. Men han understreker at man skal ha respekt for det store dyret. Han anbefaler folk å holde god avstand, gjerne skru av motorene på båtene og holde seg på land eller i båt.

– Er det farlig å padle ved siden av en knølhval?

– Det er på eget ansvar og risiko. Det er jo ikke uvanlig at folk gjør det i Nord-Norge, og det går jo stort sett bra. Men det har hendt at det har oppstått i overkant spennende situasjoner.

For Kringstad var situasjonen så spesiell at han bare «måtte» komme nærmere.

– Jeg klarte ikke å tenke over konsekvensene der og da. Det var en veldig kul opplevelse. Helt enormt.

Siden 2020 er det registrert fem observasjoner av knølhvalen i Vestfold, Viken og Oslo, ifølge Artsobservasjoner. Dette om man ikke tar med fredagens hval i beregningene.

For dagen etter ble en mulig knølhval observert utenfor Bærum. Isaksen tror det kan være den samme som var i Bunnefjorden.

Dermed har den kanskje klart å finne veien ut igjen.