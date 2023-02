Hva gjør en skolevei trygg? Det er stridens kjerne når Oslo igjen møter motstand for sine sykkelplaner.

I løpet av få måneder har kommunen kommet til to forskjellige konklusjoner for hvordan en skolevei blir tryggest mulig. Det har fått beboere til å reagere.

Bymiljøetaten ønsker å fjerne gateparkeringen i Nordengveien på Røa. Det mener mange beboere er en dårlig idé.

18.02.2023 16:20

«Dersom parkerte biler fjernes, vil det være høyere sannsynlighet for at farten øker (...) Vi anbefaler derfor ikke forbudsskilt mot parkering».

Slik konkluderte Bymiljøetaten da de i høst skulle sikre en trygg skolevei for barna ved Bogstad skole i Bjerkebakken i et såkalt hjertesoneprosjekt. hjertesoneprosjekt.En Hjertesone skal gjøre det sikrere for elever å gå eller sykle rundt skolen sin. I dag er det 17 skoler i Oslo som har, eller skal, etablert en slik sone.

