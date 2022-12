Idrettslederen som vil bygge landsby i storbyen

Dag Endal førtidspensjonerte seg for å jobbe enda mer frivillig for idrettsklubben og lokalmiljøet på Haugerud.

Flere mener Leder i Haugerud IF Dag Endal bør bli årets osloborger. Han har jobbet i 15 år med å bygge opp idrettslaget nederst i Groruddalen. I høst ropte han varsko om mangel på frivillige foreldre.

Birgitte Iversen Journalist

17. des. 2022 13:16 Sist oppdatert i dag 15:39

Hvem bør bli årets Oslo-borger? Gi din stemme nederst i saken. Du kan stemme til og med onsdag 29. desember.

– Det handler ikke først og fremst om å vinne i idrett, men om å bygge et lokalsamfunn, sier Dag Endal.

Det er nettopp denne innstillingen som har fått politikere og idrettstopper til å trekke frem Haugerud Idrettsforening som gullstandarden for hva et idrettslag bør være i et lokalmiljø.

Selve kongstanken: Idretten er ikke den viktigste funksjonen til et idrettslag. Først og fremst er klubben en sentral brikke for å bygge nettverk og tillit – rett og slett en landsby der folk tar vare på hverandre.

Sentralt i det hele står leder Dag Endal. I over 15 år har han jobbet utallige frivillige timer for å bygge opp idrettslaget og «landsbyen» på Haugerud og Trosterud, som ligger nederst i Groruddalen.

69-åringen ble i fjor kåret til Årets ildsjel i Oslo av Norges idrettsforbund.

Fakta Dag Endal (69) Leder i Haugerud Idrettsforening.

Født på Raufoss og oppvokst på Gjøvik. Bodd på Haugerud siden 1986.

Studert historie og sosiologi.

Jobbet hele sitt yrkesliv i ulike frivillige organisasjoner, som FORUT, Hold Norge Rent, Naturvernforbundet/Grønn hverdag, Actis og Juvente (tidligere NGU).

Kåret til årets ildsjel i Oslo av Norges idrettsforbund i fjor for å ha bygget opp idrettslaget og nabolaget på Haugerud.

Engasjert i ruspolitikk og er redaktør for nettstedet narkotikapolitikk.no. Vis mer

Verv på verv

Veien inn i klubben og frivilligheten begynte for Endal som så mange. Han hadde en sønn som ville sparke ball. Vi er tilbake i 2007.

– Da han var seks år, ble vi innkalt til årsmøtet. Vi var bare fire stykker som møtte opp. Så kom det et menneske inn døren og sa «her er kvitteringer fra i fjor, fotballstyret er nedlagt».

Det gikk som det måtte gå. Tre av de fire som møtte opp, overtok styret. Ellers ville det jo ikke blitt noe fotballag. Siden har Endal aldri forlatt klubben.

I løpet av de 15 årene som er gått, har han ledet fotballgruppen, vært leder for hele klubben og leder av basket-gruppen. På ett tidspunkt hadde han alle tre vervene på en gang. Han sitter også i en rad av lokale samarbeidsorganer og råd som leder av klubben.

– Etter hvert ble det vanskelig å ha full jobb i tillegg, så da valgte jeg å førtidspensjonere meg for å jobbe enda mer frivillig for klubben, forteller han.

Frivillig arbeid var en selvfølge i barndomshjemmet til Dag Endal på Gjøvik. Senere ble det et helt yrkesliv i ulike frivillige organisasjoner. Ringen ble sluttet da Endal for noen år tilbake førtidspensjonerte seg for å jobbe enda mer som frivillig i Haugerud IF.

Slo alarm om frivillighet

At Endal har brakt frivilligheten på Haugerud til nye høyder, er neppe helt tilfeldig. Et helt yrkesliv er tilbrakt i ulike frivillige organisasjoner.

Men frivilligheten fikk han også med seg hjemmefra under oppveksten på Gjøvik. Både foreldrene og besteforeldrene var aktive i ulike frivillige organisasjoner og politiske partier.

– Det var en del av hvordan livet skulle være. Du skulle bidra når du kunne og få når du måtte, forteller han.

Med det i ryggmargen tok han i høst et oppgjør med det han mener er en forvitrende frivillighetskultur i dagens samfunn. Innlegget «Alle må bidra» er like viktig som at «alle skal med» i Aftenposten traff en nerve. Innlegget fikk skyhøye lesertall og ble likt og delt i stort omfang på sosiale medier.

– Egentlig egoisme

Dag Endal tror mange tenker feil om frivillighet. At det er et offer. Slitsomt og tappende.

– Men egentlig er det mye egoisme, kan han røpe.

– Du får så mye!

Frivilligheten har gitt han noe av det beste i livet: Nærhet til barna og muligheten til å få følge dem tett. Vennskap for livet, følelsen av mening og betydning.

Han har en klar beskjed til dem som sitter på frivillighetsgjerdet og lurer på om de skal hoppe ned:

– Du vil aldri angre.

Les også Disse kan bli Årets osloborger. Her kan du lese våre intervjuer med alle kandidatene.