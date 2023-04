PBE-sjefen er tilbake: Blir trist av Munch og er lei utbyggere som vil bygge maksimalt

Oslos sjef for byplanlegging er tilbake etter år med sykefravær. Nå tar Siri Kielland et oppgjør med utbyggere som konstant pusher grenser.

Direktør for Plan- og bygningsetaten, Siri G. Kielland, er klar for å styre byutviklingen i Oslo igjen. Hun har mye å ta tak i.

16.04.2023 13:43 Oppdatert 17.04.2023 21:21

Siri Kielland overtok den viktige jobben som direktør for Oslos plan- og bygningsetat (PBE) i september 2019. Hun rakk seks måneder på kontoret før pandemien rammet. Så, etter et liv på hjemmekontor på Kløfta, opplevde hun det utenkelige: Sønnen tok livet sitt.

Hun var sykmeldt lenge og har kommet gradvis tilbake.

– Det er umulig å forstå for noen som ikke har vært i en slik situasjon. Jeg måtte være sikker på at jeg sto i det før jeg kom tilbake for fullt, sier hun i dag.

Nå tilbake som sjef for en til tider både utskjelt og hardt prøvet etat.

Tar grep

Kielland er ikke klar for å si mer om det ufattelige som rammet. Men hun er klar for å snakke om både kritikken mot etaten og den stadig mer intense debatten om Oslos byutvikling. Ikke minst om etatens sterkt kritiserte saksbehandlingstid.

– Vi har gjort en stor jobb med byggesakene, åpner hun og nevner flere nye grep:

Ett er at saksbehandlerne nå ringer i stedet for å skrive brev når småting i en søknad mangler.

– Det går jo mye fortere. Vi begynner å se resultatene, sier hun og legger frem en bunke grafer som bekrefter økt tempo.

Siri Kielland og kommunikasjonsdirektør i PBE Kjetil Bjørnsrud på vei fra ledersamling i Oslo Kongressenter.

Utbyggerne strekker strikken

Så kommer det mørkere kapittelet «innsendte planer», altså private reguleringsplaner. I dag tar det i snitt fem og et halvt år å få godkjent en slik plan.

Hun legger en graf på bordet. Den viser at utbyggerne bruker 64 prosent av tiden. PBE 19 prosent.

– Det er vel neppe utbyggerne som somler ...?

– Vel ... Vi opplever ofte at de utfordrer de overordnede føringene for detaljplanene. For dem er det økonomi i å strekke strikken noen etasjer høyere, sier hun.

forrige





fullskjerm neste Debatten om hvor mye og hvor høyt det skal bygges i Oslo har vært intenst de siste årene. 1 av 2 Foto: Dan P. Neegaard

Så minner hun om at etaten må holde seg til politikernes rammer.

– Vi har ikke noe forhandlingsrom. Og da begynner det å gå trått, sier hun og gir utbyggerne en krystallklar melding

– Slutt å pushe grensene!

– Alt er utbyggernes skyld?

– Nei. Oslo kommune er en mastodont. Vi kan prøve å samordne de ulike etatene bedre. Og vi har fått kritikk for å være pirkete og detaljorienterte.

– Hva gjør dere med det?

– Blant annet bli bedre til å se hva som er vesentlig og ikke i den enkelte sak.

Kielland har tidligere vært bekymret for at for få nye planer sendes inn.

– Utbyggerne sier jo at de ikke orker PBE og heller prøver i Lørenskog?

Hun smeller en ny graf på bordet.

– Trenden er den samme i de andre, store kommunene. Vi vil ha planer. Men det finnes ingen «quick fix».

Glad for engasjementet

I årene etter at Kielland ble ansatt har interessen for arkitektur og byutvikling i Oslo eksplodert. Arkitekturopprør. Småhus- og høyhusplan. Høy temperatur på debattmøter og seminarer.

Selv var hun lenge ikke i stand til å delta. Men hun gleder seg intenst over engasjementet.

– Det er en sunnhet og en glede at folk bryr seg om omgivelsene sine. Jeg ville blitt bekymret hvis de ikke gjorde det, sier hun.

Så mener hun det er naturlig at engasjementet øker når byen blir tettere og folk får nybyggingen tettere på seg.

– I tillegg blir byen brukt på en annen måte enn for noen år siden. Det borger også for engasjement.

– Engasjementet inkluderer jo også kritikken mot flere av de store utbyggingsområdene. Forstår du den?

– Ja. Jeg er selv opptatt av manglende bruk av farger. Og det handler mye om tetthet og høyder, sier hun.

Dette bildet fra Lørenveien ble publisert i Aftenposten i mars 2021. Det har siden blitt et symbol på lite menneskevennlig byutvikling.

Hun mener Aftenpostens etter hvert klassiske bilde fra Lørenveien treffer godt.

– Jeg ønsker langt større variasjon i både fasadeuttrykk, materialbruk og farger. Vi bygger store områder som blir veldig like. Variasjon appellerer til oss mennesker.

– Og hvem skal ta ansvar for den variasjonen?

– I utgangspunktet lager PBE planer med rom for variasjon. Men utbyggerne velger det som er kjent. Og som de vet blir solgt.

Hun sukker lett.

– Jeg skulle ønske de turte å bygge litt annerledes.

Fakta Siri G. Kielland Direktør for Pan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo siden september 2019 Sivilarkitekt fra Universitetet i Trondheim (NTH). Etterutdanning i bl.a. kunsthistorie, prosjektadministrasjon og byutvikling. Har bl.a. vært direktør for kultur, miljø og samfunn i Lillestrøm kommune, rådmann i Sørum kommune og utbyggingssjef i Lørenskog kommune. Jobbet som arkitekt, prosjektleder og rådgiver mellom 1995 og 2002. Vis mer

Blir trist av Munch

Når hun blir bedt om å trekke frem gode forbilder, peker hun først på Munch-brygge i Bjørvika: Et godt eksempel på materialvalg som bryter med bygningene rundt.

Vinslottet på Hasle mener hun viser vellykket transformasjon av et gammelt bygg.

Vinslottet på Hasle er et gammelt industribygg transformert til bl.a. boliger. Foto: Dan P. Neegaard Kielland trekker frem Vinslottet som et vellykket forbilde Foto: Dan. P. Neegaard

Men så det motsatte. Hva fra nyere tid skulle hun gjerne sluppet?

Da hun startet i jobben ble hun utfordret på hva hun mente om Munch.

– Jeg svarte litt diplomatisk at vi måtte se det litt an, minnes hun.

Men nå, tre og et halvt år senere er hun krystallklar:

– Den tomten hadde fortjent et annet bygg.

– Det ble ikke bra?

– Nei. Bygningen har en kraft. Men fasadematerialet gjør at kraften ikke gir nok positivt til omgivelsene.

– Blir du trist når du ser det?

– Ja ... Og Munch er så tydelig i bybildet at vi ikke kommer utenom.

Da Kielland startet i jobben var hun avventende til det nye Munchmuseet. Nå er dommen klar: Ikke bra! Munch brygge er derimot en favoritt.

Følger politikernes visjoner

Kielland er etatsdirektør og byråkrat – og erkjenner at tittelen «byplansjef» for lengst er borte. Men har hun en visjon for Oslo?

– Jeg er lojal mot politikken. Den gir meg visjonen jeg skal trekke byen mot

– Ingen egne visjoner?

– Jo, kjære vene! Jeg er for eksempel opptatt av variasjon. Å dyrke frem de ulike nabolagenes egenart. Farger er viktig. Å ta naturen inn i byen, også i form av grønne fasader og tak, er viktig.

Siri Kielland etterlyser mer variasjon i det som bygges. Ikke minst i form av farger.

– Har det blitt mer av det siden du tiltrådte?

– Ja. Politikken har satt det på agendaen. Så jeg er veldig fornøyd med visjonen politikken har gitt.

– Du åpnet med litt selvkritikk. Skjønner du at folk kan bli gale av å møte byråkratiet?

– Holder du deg innenfor rammene, skal du få ja. Vår jobb er også å si nei, og da vil kritikken hagle. Hvis den stilner er noe galt.

– Så du er glad for kritikken?

– Nei. Vi jobber for at deler av den, blant annet på saksbehandlingstid, skal stilne.