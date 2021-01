Oslo gjør alt for ikke å sende barneskoler og barnehager i rødt

Alle koronatiltak i Oslo forlenges til 21. januar. I tillegg er det helt slutt på fritidsaktiviteter og innendørs idrett for barn i minst to uker, varsler byrådet.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og skoledirektør Marte Gerhardsen på pressekonferanse sammen i november. Sistnevnte har denne uken sterkt frarådet byrådet å ta barneskolene i rødt. Foto: Berit Roald, NTB

10 minutter siden

Byrådet i Oslo fulgte sitt eget råd om å unngå å møte folk. Onsdag ettermiddag droppet de pressekonferanse og sendte i stedet ut en pressemelding.

Alle tiltak og den sosiale nedstengningen i Oslo fortsetter i to uker til, var hovedbudskapet. Neste aktuelle dato for mulige lettelser er dermed 21. januar.

– Smittetallet er i dag over 200 i Oslo for første gang siden 19. november. Vi harderfor ikke noe annet valg enn å forlenge, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i pressemeldingen.

Oslo har hatt svært strenge regler siden tidlig i november. Men etter regjeringens innstramning søndag kveld, er forskjellene til resten av landet blitt langt mindre.

Men i Oslo er det i tillegg et totalforbud mot alle typer arrangementer og gruppeaktiviteter. Alt fra kinobesøk til yogatimer er forbudt.

Nå forbys i tillegg all innendørs og idrett og innendørs fritidsaktiviteter for barn i barneskolealder og nedover i to uker. Utendørs idrett for barn, som skirenn og utendørs trening, frarådes sterkt.

Følger ikke nabokommunene

Både Lørenskog og Bærum har innført såkalt rød beredskap i barnehager og alle skoler. Begge kommunene har høyt smittetrykk, og begge grenser til Oslo.

Byrådet i Oslo hadde et møte tirsdag kveld og besluttet å ikke gjøre det samme. Men de holder døren åpen for at de kan måtte revurdere fortløpende.

Tidligere i uken begrunnet skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ønsket om å ikke gå i rødt slik overfor Aftenposten:

– Vi må være veldig nøye når vi gjør vurderinger fordi konsekvensen potensielt er så store for barn. Rødt betyr ikke stenging, men har veldig alvorlige konsekvenser spesielt i en by som Oslo med så store sosial ulikheter mellom barn og familier, sier hun.

Byrådet har heller valgt å gjøre andre tiltak så strenge som mulig. De har dessuten flere ganger varslet at når lettelsene kommer, så vil barn og unge bli prioritert aller først.

Skoledirektør Marte Gerhardsen har advart byrådet mot konsekvensene av å ta barneskolene i rødt så sent som tirsdag denne uken. Redusert læring, tap av viktig sosial arena, ensomhet, rus, vold og overgrep i familier, er stikkordene.

Hva er rødt nivå?

Nasjonalt er det innført rødt beredskapsnivå i ungdomsskoler og videregående skoler, slik Oslo har hatt en stund allerede.

Det innebærer ikke at de må holde stengt.

Men det betyr innskjerpede krav til hygiene og at ingen syke skal møte på skolen. Man skal unngå all fysisisk kontakt mellom personer, holde 1 meter mellom elever og ansatte i alle situasjoner, samt unngå trengsel. Elevene bør deles i mindre grupper og delvis videoundervisning eller ulike oppmøtetider kan vurderes.

Utdanningsforbundet i Oslo, den største av lærerorganisasjonene, har vært kritiske til gult beredskapsnivå.

– Det er helt klart vanskelig å forstå for våre medlemmer om de fortsetter med gult nivå i Oslo når nabokommuner som Lørenskog og Bærum innfører rødt nivå, sa fylkesleder Aina Skjefstad Andersen til Avisa Oslo før beslutningen kom.

Vaksinasjonssentre på plass

Byrådet varsler også at de 15 vaksinasjonssentrene i Oslo, ett i hver bydel, snart er klare. De skal bemannes syv dager i uken når vaksinasjon av bredere grupper enn sykehjemsbeboere og helsepersonell kommer igng.

– Vi ønsker å vaksinere så mange som mulig så raskt som mulig, og har meldt fra om det til Folkehelseinstituttet, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Hovedregelen for time er enkel: Ikke kontakt Oslo kommune. Kommunen kontakter deg.

De siste 14 dagene er det registrert i underkant av 1500 smittede i Oslo. Det er flest i aldersgruppen 20–29 år.