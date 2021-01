«Frank» herjet i Nordmarka. Gjøvikbanen setter opp ekstra skitog ut i marka.

Forrige lørdag sto skiløpere som sild i tønne på skitoget. Fra og med i morgen settes det opp tre ekstra avganger fra Oslo for å bringe folk koronaforsvarlig ut i marka.

Tusener vil ut i marka i helgen. Men Skiforeningen om at uværet «Frank» kan ha lagt igjen overraskelser. Foto: Bjørge, Stein

22. jan. 2021 10:58 Sist oppdatert nå nettopp

– Uværet «Frank» herjer i Marka, men helgen ser lovende ut, skriver Skiforeningen på hjemmesiden.

Uværet «Frank» har herjet spesielt i Nord-Norge sist døgn. Men det har vært sterke vindkast også i Oslo-området.

Kikut i Nordmarka får strålende sol og 2–3 kuldegrader mellom klokken 1200–1500 lørdag. Det betyr at tusenvis av skiløpere vil begi seg innover marka. Mange av dem vil kjøre tog og starte fra populære stasjoner som Movatn og Stryken.

Forrige lørdag var skitoget fra Oslo S til Movatn stappfullt. Mange brøt påbudene om avstand og munnbind. Nå tar Gjøvikbanen grep for å unngå at skitoget blir en rullende smittebombe:

– Reiseråd til tross, fine forhold i marka gjør at mange trekker til toget. Nå tar Gjøvikbanen grep, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

– Unngå unødvendige reiser

Daglig leder for Gjøvikbanen, Øystein Gullaksen, minner om at rådene fortsatt er tydelige på at alle skal unngå reiser som ikke er nødvendig og å unngå kollektivtransport.

– Disse rådene er hver enkelt av oss ansvarlige for å holde oss oppdatert på og følge til enhver tid. Samtidig ser vi at fine forhold i marka trekker mange ivrige mosjonister, og de velger likevel togene våre for å oppsøke de beste skiturene, sier Gullaksen.

Erfaringen viser at det er særlig mange reisende fra Oslo S til Kjelsås, Movatn og Stryken når finværet slår til.

– Derfor har vi bestemt at vi fra og med lørdag 23. januar kjører tre ekstra avganger fra Oslo på morgenen lørdager og søndager, sier han. Dette gjelder frem til påske, sier han.

Det betyr at de ordinære skitogene vil kjøre fra Oslo S til Stryken som vanlig klokken 07.42, kl. 09.42 og kl. 11.42. Ekstratogene vil kjøre fem minutter senere fra sporet ved siden.

Gjøvikbanen setter opp ekstratog for å bringe skiløperne koronasikkert ut i marka. Foto: Bjørge, Stein

Frank har herjet

Gina Scholz sier at det vil være ekstrapersonell på togene og stasjonene. Hun ber reisende særlig fra Grefsen og Kjelsås om å bruke ekstratoget.

– Så understreker vi at dette ikke er en oppfordring til flere om å ta toget. Dette gjør vi for å unngå fulle tog, understreker Gullaksen.

Over 3–400 meter er det fortsatt skiføre. Men Skiforeningen advarer om at uværet «Frank» kan ha lagt igjen noen ubehagelige overraskelser til skiløperne:

– Frank har nå herjet med Marka i halvannet døgn og skal fortsette til langt utpå ettermiddagen. Med kraftige vindkast, tung snø, sludd og regn skal det bli interessant å se resultatet.

– Når vinden ventelig avtar fredag ettermiddag vil løypemannskapene liste seg inn i skogen for å fastslå hvor mye arbeid som skal til for å sette hovedløypene i stand igjen, skriver Skiforeningen.

De venter at mange trær er blåst over ende og ligger i løypene.

– Det vil derfor ta lang tid å få ryddet og åpnet løypene igjen. Vi begynner som vanlig med de viktigste hovedløypene, men tilbudet av farbare løyper vil nødvendigvis være begrenset denne helgen, skriver Skiforeningen.