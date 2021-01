Barnehagene og skolene i Oslo holdes åpne fra mandag

Byrådet varsler nå at alle barnehager og skoler i utgangspunktet vil holdes åpne allerede fra mandag.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil holde skole og barnehager åpne. Foto: Olav Olsen

23. jan. 2021 20:15 Sist oppdatert 9 minutter siden

Regjeringen har gitt kommunene rundt Nordre Follo mulighet til å holde barnehager og skoler stengt til og med torsdag for å sikre at rødt nivå ble etablert.

Byrådet mener dette ikke er nødvendig, og varsler nå at alle barnehager og skoler i utgangspunktet vil holdes åpne allerede fra mandag.

Det kan allikevel være at noen skoler og barnehager trenger litt tid for å organisere tilbudet i tråd med rødt nivå. Alle med foreldre og foresatte i samfunnskritiske funksjoner vil uansett få et tilbud fra og med mandag.

– Jeg er glad for at vi klarer å holde våre barnehager og skoler åpne fra mandag, og at det som hovedregel ikke blir noen dager med stengte barnehager og skoler i Oslo kommune. Byrådet har prioritert barn og unge gjennom hele pandemien, og det fortsetter vi med selv om vi nå er inne i en mer kritisk fase av pandemien, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådet har tidligere innført rødt i ungdomsskole og videregående skole, og for videregående skole gis det hjemmeundervisning fra mandag. Barnehager og barneskoler har tidligere fått beskjed om å forberede og å planlegge for rødt nivå.

Foreldre og foresatte vil få nærmere informasjon fra sine barnehager og skoler om hva et barnehage- og skoletilbud på rødt nivå innebærer for den enkelte.