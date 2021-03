Ola Elvestuen: Oslo kommune er for treg med å dele ut krisepakke

I forrige uke fikk Oslo 226 millioner i koronastøtte. Nå etterlyser Ola Elvestuen (V) pengene.

Ola Elvestuen mener at Oslo kommune ikke kan vente med å fordele koronakrisemidler til etter bystyremøtet 24. mars. Foto: Bjørge, Stein

4. mars 2021 13:47 Sist oppdatert 7 minutter siden

Søndag kom nyheten mange fryktet. Smittetrykket i Oslo øker, og byen forlenger strenge tiltak. En allerede kriserammet utelivsbransje må stenge dørene helt. Unntaket er take away.

– Den nye runden med nedstenginger gjør at situasjonen blir forverret. Spesielt for utelivet, sier Ola Elvestuen (V). Han er medlem av finanskomiteen på Stortinget.

I slutten av februar fikk landets kommuner 1 milliard kroner ekstra til å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene.

500 millioner fordeles på alle landets kommuner etter folketall. Resterende fordeles på de kommunene som er hardest rammet av pandemien. I tillegg er det satt av 750 millioner kroner til en senere fordeling.

Av denne milliarden får Oslo 226 millioner kroner. Bystyret i Oslo bestemmer selv hvordan de vil fordele midlene. Dermed må det opp i bystyret. Det neste møtet er i slutten av mars.

– Det er for lenge å vente for kriserammede bransjer. Situasjonen er akutt. Kommunen kan ikke vente med å fordele disse midlene til etter bystyremøtet den 24. mars. De må få fortgang i prosessen og innkalle til ekstraordinært møte, sier Elvestuen.

Stortingspolitikeren forteller at kompensasjonsordningen ikke treffer alle bransjer like godt. Ordningen er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Milliarden som ligger på bordet nå, er ekstra midler. Elvestuen mener også Oslo bør gå inn med egne midler på toppen av dette.

– Oslo kommune har økonomiske muskler til å legge på ekstra midler i tillegg til de 226 millionene for å hjelpe næringer som sliter, sier han.

Les også Oslos restauranter slår alarm: «Alle reserver er brukt opp. Det er ikke mer å tape.»

Stand-up-scenen og utestedet Dattera til Hagen er et av Oslos utesteder som har hatt stengte dører. Foto: Signe Dons

Lurer på hva som skjer

– Alle i utelivsbransjen sitter og lurer på hva som skjer, sier Håkon Pettersen, innehaver av Dattera til Hagen.

Utestedet og stand-up-scenen på Grønland har holdt stengt lenge. Altfor lenge, mener Pettersen. En liten periode var det grunn til håp, men søndag ble optimismen knust. Pettersen må nok en gang endre perspektiv på når de kan åpne igjen.

– Nå ser vi tidligst på å åpne dørene om en måned, sier han.

Pettersen mener bransjen har vært tålmodig, og prøvd så godt de kan å tilpasse seg de forskjellige gradene av nedstengt byliv. Han mener penger fra den siste krisepakken allerede burde vært på vei ut til bedrifter.

– Jeg har fått inntrykk av at kommunen har stor forståelse for hva som foregår i bransjen, så nå kan ikke kommune sitte å ruge på dette. Det haster, sier Pettersen.

Les også Byrådsleder Raymond Johansen: – Flere vaksiner til Oslo kan være bra for hele Norge

Forstår at det er en akutt krise

Forrige torsdag fikk Oslo kommune vite hva de fikk tildelt fra krisepakken. Næringsbyråd i Oslo Victoria Marie Evensen (Ap) sier at Ola Elvestuen ikke trenger å bekymre seg.

– Byrådet forstår at det er en akutt krise i næringslivet, skriver byråden i en e-post.

Evensen forteller at byrådet vil legge frem forslag om fordeling av midlene og hvilke kriterier som skal ligge til grunn i løpet av torsdagen.

Hun sier de har god dialog med bystyrets partier om hvordan midlene skal fordeles.

Evensen stusser over kritikken om Oslos økonomiske muskler. Hun har inntrykk av at det er politisk enighet om at staten må ta hovedansvaret for å kompensere næringslivet.

– Slik har det vært gjennom denne krisen og slik har det vært i tidligere kriser. Kommunene, både Oslo og andre, har ikke de samme økonomiske musklene. Ei heller et oljefond å hente fra. Kommunen vil likevel naturligvis vurdere hva vi kan stille opp med. Men nå er det viktigst å få ut disse midlene.

Ordfører Marianne Borgen har innkalt til ekstraordinært bystyremøte. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Ordfører Marianne Borgen: – Dette er en viktig hastesak

Det er ordføreren som ved behov kan kalle inn til et ekstraordinært bystyremøte.

– Dette er en viktig hastesak. Alle skjønner at næringslivet i Oslo sliter og trenger denne støtten. Derfor har jeg tatt initiativ til et ekstraordinært bystyremøte onsdag 10. mars. Da blir dette eneste saken vi behandler, sier ordfører Marianne Borgen.

Hun forteller at det har vært viktig for alle at saken behandles grundig slik at støtten kommer frem til de som har mest behov for den. Finansutvalget vil behandle saken før bystyremøtet onsdag ettermiddag kl. 15.

Borgen synes ikke at Oslo kommune har somlet i denne saken.

– Vi fikk beskjed om fordelingssummen torsdag. Vi må være ansvarlige når vi ser på hvordan midlene skal fordeles. I denne saken synes jeg byråden har hatt en fleksibilitet det står respekt av, sier hun.

Ola Elvestuen er glad for at kommunen har valgt å holde et ekstra bystyremøte.

– Nå må de holde tempoet oppe for å få pengene ut så raskt som mulig, sier han.