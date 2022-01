Oslo Høyres avtroppende leder innrømmer: – Jeg ønsket gjenvalg

Heidi Nordby Lunde går av som leder av Oslo Høyre etter årsmøtet i helgen. – Det var varsler om opprør i bydelene som gjorde at jeg trakk meg, sa hun i åpningstalen.

Heidi Nordby Lunde fortalte i kveld Oslo Høyres årsmøte at hun valgte å tre til side etter varsler om et gryende opprør mot henne.

Denne helgen avholder Oslo Høyre sitt årsmøte, digitalt som følge av pandemien. Her skal partiet velge en ny leder, etter alt å dømme advokaten Morten Steenstrup.

I sin åpningstale til medlemmene i kveld adresserte avtroppende leder Heidi Nordby Lunde den tilspissede situasjonen som førte til at hun varslet sin avgang i oktober.

– Som dere vet ønsket jeg gjenvalg som leder, sa Heidi Nordby Lunde. Hun forklarte at det var fordi hun fortsatt var motivert for å jobbe for Høyre.

– Så er det slik at en aldri skal ta posisjoner for gitt. Da jeg ble varslet om et bydelsopprør som ville finne sted om jeg valgte å stille, gjorde jeg som jeg har lært i Oslo Høyre: Vi setter partiet foran posisjon og trer til side i stedet for å ta ødeleggende kamper, sa Lunde.

Hun begrunnet dette blant annet med at slike oppgjør er ødeleggende for motivasjonen til velgere og medlemmer.

Dagen før det ble kjent at Heidi Nordby Lunde trakk seg, siterte avisen Vårt Oslo en annonyme kilder på at halvparten av Oslo Høyres 15 bydelslag har gitt valgkomiteen beskjed om at Lunde bør skiftes ut.

– Det er for mange bra folk i partiet til å la destruktive krefter rive dem ned, sa lunde på årsmøtet og la til:

– Så har jeg forstått at dette opprøret var betydelig overdrevet, men når det er først er blitt som det er blitt, så skal jeg gjøre mitt for at vi nettopp skal kunne heve ambisjonene, løfte blikket og se fremover.

Stiller seg bak ny leder

Hun understreket at hun stiller seg 100 prosent bak innstillingen på Morten Steenstrup som ny leder av Oslo Høyre og tidligere Oslo-byråd Merete Agerbak-Jensen som nestleder. De to er innstilt til ledervervene av valgkomiteen.

I en sms til Aftenposten skriver Lunde at hun syntes det var unaturlig å ikke kommentere bakgrunnen for at hun trakk seg.

– Det er ingen dramatikk i dette. Jeg vil bare sørge for lave skudre på lederskiftet og gi min fulle støtte for innstillingen, skriver hun.

– Har ikke villet hverandre vel

Heidi Nordby Lunde var ikke den eneste som fredag kveld tok for seg de mange konfliktene som utspilte seg for åpen scene i Oslo Høyre i fjor.

– Jeg vil komme med et lite hjertesukk. Det siste året har det vært en del ting i partiet mitt som jeg ikke kjenner meg igjen i, sa Anita Leirvik North, som leder kvinnenettverket i Oslo Høyre, da hun gikk på talerstolen etter lederen.

– Mennesker har åpenbart ikke villet hverandre vel. Konkurranse er bra, det er vi enige om. Men det vi har sett det siste året har ikke vært bra. Nå må vi bygge partiet opp igjen og vi må bygge hverandre opp igjen. Og vi må ville hverandre vel, sa North, som takket Heidi Nordby Lunde for innsatsen.

– Et annus horribilis

Også Merete Agerbak-Jensen, som er innstilt som ny nestleder i Oslo Høyre, og bystyrerepresentant Per Trygve Hoff, ba om at det nå måtte bli slutt på personkonflikter.

– Dette året har vært veldig spesielt for Oslo Høyre. Et «annus horribilis» sier noen, med oppvask og personkonflikter for åpen dør. Dette kan vi ikke være stolt av, sa Hoff.

– Til tider har jeg ikke kjent igjen i partiet mitt, sa Agerbak-Jensen.

Hun mente det måtte bli slutt på interne konflikter, og sa at Oslo Høyre ikke har tid til å krangle internt.

– Det tjener dessverre våre politiske motstandere på, sa hun og viste til et sitat av tidligere partileder Jan P. Syse:

– Vi må henge sammen, ellers blir vi hengt hver for oss.

Heidi Nordby Lunde er ikke den eneste i Oslo Høyre som ble presset ut av en ledende posisjon i fjor.

I januar ble daværende gruppeleder Øystein Sundelin kastet på dramatisk vis av et flertall i bystyregruppen.