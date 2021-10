Mann løslatt etter mistenkelig dødsfall på Oslo vest

Dødsfallet på Smestad i Oslo søndag troligt ikke skyldes en kriminell handling. En mann som var pågrepet er løslatt.

Kriminalteknikere undersøkte åstedet søndag.

31. okt. 2021 11:48 Sist oppdatert nå nettopp

– Han er sjokkert over å være siktet. Han avviser å ha noe med dødsfallet å gjøre, sa mannens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, til Aftenposten like før politiet sendte ut en pressemelding om at han løslates.

I pressemeldingen skriver politiet at ut fra opplysningene man har nå, har det trolig ikke skjedd noe kriminelt.

Den avdøde er ikke sikkert identifisert og pårørende er ikke varslet.

Det var like etter klokken 06 søndag morgen som fikk politiet melding om et dødsfall på Smestad, vest i Oslo. Det opplyser operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt.

Personen ble funnet rett ved sin egen bolig. Politiet anså dødsfallet som mistenkelig.

– Vi har satt i gang teknisk og taktisk etterforskning, sier Heidenstrøm.

Pågrepet i nærheten

Søndag formiddag opplyste politiet at en mann er pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Det var NRK som først meldte dette.

– Vi kan bekrefte at en person er pågrepet og siktet. Vedkommende ble pågrepet i nærheten, sier vaktleder Mona Nordby til ved Oslo-politiets kriminalvakt til Aftenposten.

Tidlig søndag kveld ble altså mannen løslatt etter avhør.